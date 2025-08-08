Últimos días $20.000 reintegro en combustible con BNA+ y MODO: cómo aprovechar y dónde cargar

Esta semana se registraron nuevos aumentos en el precio del combustible en Mendoza, con subas segmentadas que responden a una estrategia dinámica basada en inteligencia artificial. La Nafta Súper y el Diesel sufrieron ajustes que impactan directamente en el bolsillo de quienes cargan combustible.

Nuevo aumento de la nafta en Mendoza: estos son los precios desde hoy

En este contexto, una promoción del Banco Nación permite acceder a importantes descuentos pagando con tarjetas Visa o Mastercard a través de la billetera digital MODO , dentro de la app BNA+ . Los beneficios se aplican en estaciones YPF, Shell y Axion, y pueden significar un ahorro de hasta $20.000 antes del 30 de agosto.

El Banco Nación mantiene vigente una promoción exclusiva para quienes paguen combustible con sus tarjetas Visa o Mastercard a través de MODO dentro de la app BNA+ . Los descuentos se aplican automáticamente en las estaciones YPF, Shell y Axion, sin necesidad de hacer trámites adicionales, solo es imprescindible que el pago se realice mediante esta combinación.

Axion: 10% de descuento diario, también con un tope de $15.000, más acumulación de puntos en la app ON.

Ahorro BNA y Modo NAFTA.jpg Las estaciones Shell, YPF y Axion están entre las principales adheridas a la promoción. Freepik

Estos beneficios están diseñados para incentivar el uso de la app BNA+ y de MODO como medio de pago digital, facilitando ahorros concretos en un gasto esencial como la carga de combustible.

Cómo maximizar el reintegro de $20.000 con BNA+ y MODO

Para sacar el máximo provecho a esta promoción, es fundamental distribuir estratégicamente las cargas de combustible. Por ejemplo, cargando $80.000 en Shell se alcanza el tope máximo de $20.000 con el 25% de descuento. En YPF, se necesitan cargas por $100.000 para obtener el reintegro completo de $15.000 al 15%, mientras que en Axion, con un 10% de descuento, se debe cargar $150.000 para alcanzar el tope y sumar puntos extra en la app ON.

Además, se puede combinar la carga entre distintas estaciones, siempre respetando los límites de reintegro de cada una, para maximizar el ahorro total durante el mes. Esta planificación es especialmente útil en un contexto de constantes subas de precios en Mendoza.

Por último, recordar que para acceder a los descuentos es indispensable utilizar las tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación exclusivamente a través de MODO en la app BNA+. La promoción estará vigente hasta el 30 de agosto, por lo que conviene aprovecharla cuanto antes para reducir el impacto del aumento del combustible.