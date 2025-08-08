Paritarias: casi todos los sectores perdieron contra la inflación

Esta semana las paritarias fueron noticia debido a las trabas que atravesó el sector comercial para poder homologar el acuerdo realizado. Luego de varias idas y vueltas, el Ministerio de Trabajo le dio el visto bueno a lo pactado que en líneas generales implicó un incremento de 6% entre julio y diciembre. El debate de este sector mostró, una vez más, que las paritarias en general no solo continúan por debajo de la inflación sino que el Gobierno es un actor clave para esta situación.

Un estudio publicado por la consultora Synopsis con relación a los acuerdos homologados por los principales sindicatos del país mostró que casi todos quedaron por debajo de Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde la CGT de Mendoza comentaron que no hay novedades con relación a las negociaciones por paritarias mientras que los referentes de distintos sindicatos confirmaron la situación.

El trabajo publicado por Sinopsys mostró que solo el gremio de los transportistas, SMATA, le ha ganado a la inflación en lo que va de 2025. En tanto, La Bancaria terminó empatada mientras que el resto de los más representativos quedó por debajo y no se esperan cambios para lo que resta del año. Con relación a las negociaciones formales con los gremios , la mayoría perdió entre cuatro y cinco puntos con relación a la inflación, pero hay porcentajes que llegan a 10% como es el caso de los ferroviarios.

El economista de la consultora Evaluecon, José Vargas , explicó que el tema con las paritarias viene complejo. En primer lugar porque hay que diferenciar lo que sucede en el sector privado y en el estatal en donde el último viene a la baja. Al primero tampoco le va mucho mejor ya que la mayoría ha realizado acuerdos por debajo de la inflación en función de los bajos niveles de consumo. “No se espera que haya acuerdos importantes antes de las elecciones”, anticipó Vargas.

Por su lado, el economista Nicolás Aroma del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza recordó que una de las anclas que el Gobierno tiene para la inflación es que los salarios se mantengan planchados o atrasados. “El del sueldo no es un precio adelantado de la economía”, subrayó el profesional. Por otro lado, hay que recordar que las paritarias se realizan para los trabajadores en blanco mientras que los que no se encuentran registrados han tenido aumentos menores y están en situaciones todavía más complejas.

Datos duros

El trabajo de Synopsis detalló que después de los ferroviarios (-10,2%) los que más perdieron fueron los empleados de los edificios de propiedad horizontal (SUTERH) con una baja del poder de compra de 8,2%. En línea con la motosierra, los empleados públicos nacionales (UPCN) se quedaron en seis puntos con relación a la inflación. Le siguieron: Sanidad (-5,2%), Alimentación (-4,7%), Camioneros (-4,6%), Uocra (-4,2%) Comercio (-3,6%) y Estacioneros (-0,2%).

Desde el punto de vista de Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria, es importante mirar toda la película ya que los salarios y las paritarias vienen a pérdida desde hace varios años. De este modo, los que no lograron acomodarse con las pérdidas desde la pandemia o –más cerca en el tiempo- con la inflación de los años 2022 y 2023 están más complicados todavía.

“Nosotros ajustamos todos los meses luego de la publicación del índice oficial de precios”, explicó Giménez al tiempo que agregó que su sindicato nunca perdió poder de compra ya que siempre sumó –como mínimo- el porcentaje por inflación. Para el representante de los trabajadores del sector financiero, los ajustes en función de la suba del IPC llegaron para quedarse y atrás quedaron los ajustes bianuales. “No se puede cerrar algo hasta fin de año cuando no se sabe qué va a pasar después de octubre”, ejemplificó Giménez.

Con relación a la paritaria de Comercio, desde la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) detallaron que se pactó continuar con la misma suma fija no remunerativa, que ya se venía abonando durante el segundo semestre. Esta se pagará conforme al siguiente esquema: $ 40.000 durante julio de 2025 y así los meses siguientes hasta diciembre. En medio de esta puja, el Ministerio de Capital Humano destacaron la vocación de diálogo de las partes involucradas.

A un par de semanas de que se publique el índice de inflación de julio, el sector trabajador mira con preocupación una tendencia alcista. En lo que va del año la inflación está en torno al 15% y aunque se ha mantenido o bajado, la próxima medición podría ser un poco mayor. Así en mayo fue de 1,5% y en junio de 1,6%. En tanto, el índice de la Ciudad de Buenos Aires dio para julio un 2,5% y aunque el Indec suele dar un resultado menor, se estima que podría estar en torno al 1,8% o 2%.

El movimiento del valor del dólar y de los combustibles en las últimas semanas podría ser un agravante en este sentido, pese a que tanto desde las empresas como desde el Gobierno esperan que no haya impacto en precios por estos motivos. Esto porque mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, habla de “especulación”, las compañías saben que los salarios no pueden convalidar aumentos en medio de un consumo deprimido.