Casa propia: un trabajador argentino con el salario mínimo tardaría 82 años en comprar una vivienda

La última actualización del salario mínimo, a $322.000 en agosto, deja a la Argentina como el país más inaccesible de la región.

El sueño de la casa propia: un trabajador argentino tardaría 82 años en comprar una vivienda.

Tener la casa propia es un sueño de varios trabajadores, pero ese anhelo en Argentina puede ser casi eterno. Tras la última actualización del salario mínimo, un cálculo revela que un trabajador que percibe ese ingreso necesitaría 85 años de su sueldo completo para poder comprar una vivienda.

El cálculo, reportado por la agencia Noticias Argentinas, se basa en el ejemplo de una casa 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la cifra representa una mejora respecto a los 129 años que se necesitaban con el salario anterior, Argentina continúa siendo el país más inaccesible de la región para acceder a una vivienda.

El cálculo se realiza cruzando tres variables:

El valor promedio del metro cuadrado en CABA ( US$ 2.358 ).

). El nuevo salario mínimo de $322.000 .

. Una cotización del dólar de $1.350.

Con estos datos, el salario mínimo actual equivale a 238 dólares aproximadamente, por lo que se necesitarían cerca de 82 años y 5 meses para juntar los US$ 235.800 que cuesta la propiedad del ejemplo.