Combustibles, dólar y tasas de interés impulsaron una fuerte suba en los costos de logística

El costo para mover un camión en el país subió 4,03% en julio, alcanzando el incremento más alto de 2025 y de los últimos doce meses, según el Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

El dato del incremento de la logistica terrestres del séptimo mes reflejó una aceleración frente a junio, cuando el alza fue de 2,56%, y mayo, con 0,8%. En lo que va de 2025, el ICT acumula un aumento del 18,6%, con una variación interanual del 32,6%, muy por debajo del 84,9% registrado al cierre de 2024 y del 248% de 2023, el más alto en tres décadas.

FADEEAC atribuyó el salto de julio a la combinación de aumentos en rubros clave del sector, el impacto de las tasas de interés y el fuerte deslizamiento del dólar —oficial y paralelo— en la última semana del mes.

Del dólar al combustible El informe, que analiza 11 rubros que afectan directamente a las empresas de transporte de cargas, señaló que el mayor aumento se registró en el Costo Financiero, con un 8,82%, vinculado al endurecimiento del crédito y la inestabilidad macroeconómica. Le siguió el Material Rodante, que marcó 6,22%, el mayor incremento anual en ese ítem.

En Combustibles, insumo central del sector, se aplicaron dos ajustes que derivaron en un alza mensual del 4,51%. Sumado a junio, el gasoil acumula un 8,3% de incremento en dos meses. Pese a ello, sigue vigente el diferimiento en la actualización de impuestos específicos dispuesto por los decretos 441/25 y 522/25, que se extenderá hasta agosto.