Combustibles, dólar y tasas de interés impulsaron una fuerte suba en los costos de logística

En julio los costos del transporte de cargas crecieron 4,03%, el mayor ajuste de 2025, impulsado por el dólar, tasas de interés y combustible, según Fadeeac.

Los costos para mover un camión en el país subieron 4,03% en julio, el incremento más alto de 2025 y de los últimos doce meses, según el Índice de Costos del Transporte (ICT).&nbsp;

Los costos para mover un camión en el país subieron 4,03% en julio, el incremento más alto de 2025 y de los últimos doce meses, según el Índice de Costos del Transporte (ICT). 

El dato del incremento de la logistica terrestres del séptimo mes reflejó una aceleración frente a junio, cuando el alza fue de 2,56%, y mayo, con 0,8%. En lo que va de 2025, el ICT acumula un aumento del 18,6%, con una variación interanual del 32,6%, muy por debajo del 84,9% registrado al cierre de 2024 y del 248% de 2023, el más alto en tres décadas.

FADEEAC atribuyó el salto de julio a la combinación de aumentos en rubros clave del sector, el impacto de las tasas de interés y el fuerte deslizamiento del dólar —oficial y paralelo— en la última semana del mes.

Del dólar al combustible

El informe, que analiza 11 rubros que afectan directamente a las empresas de transporte de cargas, señaló que el mayor aumento se registró en el Costo Financiero, con un 8,82%, vinculado al endurecimiento del crédito y la inestabilidad macroeconómica. Le siguió el Material Rodante, que marcó 6,22%, el mayor incremento anual en ese ítem.

En Combustibles, insumo central del sector, se aplicaron dos ajustes que derivaron en un alza mensual del 4,51%. Sumado a junio, el gasoil acumula un 8,3% de incremento en dos meses. Pese a ello, sigue vigente el diferimiento en la actualización de impuestos específicos dispuesto por los decretos 441/25 y 522/25, que se extenderá hasta agosto.

El rubro Personal-Conducción subió 4,18%, por el pago de la segunda cuota del acuerdo paritario vigente entre junio y agosto, lo que también impulsó aumentos en Reparaciones (5,54%) y Gastos Generales (2,52%).

En Peajes se detectó un ajuste mínimo del 0,19%, mientras que Neumáticos, Seguros, Lubricantes y Patentes no registraron variaciones en el período.

Con este escenario, FADEEAC advirtió que la dinámica de costos continúa condicionada por variables macroeconómicas inestables y factores estacionales del sector, que presionan sobre la estructura de precios del transporte de cargas en todo el país.

