Qué empresas mendocinas tendrán la concesión del Obelisco de Buenos Aires

Las empresas mendocinas Andesmar y Da Fre Obras Civiles serán las concesionarias del uso y explotación del Obelisco . El acceso al mirador, que se encuentra a 62 metros de altura, será público y se podrá subir por un ascensor.

En febrero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició una obra para facilitar el acceso a un mirador -las cuatro pequeñas ventanas cerca de la cúspide- en el monumento ubicado en la intersección de las avenidas 9 de julio y Corrientes.

Hasta entonces, llegar a este espacio era complejo, porque había que utilizar elementos de seguridad, como casco y arnés, y subir siete tramos de escalera, con 206 escalones en total; por lo que no estaba abierto al público.

La adaptación, parte de un plan para revalorizar revitalizar los monumentos y obras de arte de la Ciudad, y ofrecer nuevas experiencias a los visitantes, constó en instalar un ascensor hasta los 55 metros de altura, con capacidad para cuatro personas. Desde ahí, sólo se deberán subir 35 escalones de una escalera de caracol.

Una de las vistas panorámicas que podrán tener los visitantes, cuando se habilite el ingreso al mirador del Obelisco

El proyecto contó con el aval de la Comisión Nacional de Monumentos, porque preserva la estructura y, además la intervención es reversible. Por otra parte, no afecta las fachadas ni la cúspide.

Embed - El Obelisco estrena un mirador con las mejores vistas panorámicas de la Ciudad

Concesión por $26 millones mensuales

Los trabajos de instalación de las estructuras, refleja el diario La Nación, estuvieron terminados en abril y se empezó a trabajar en el llamado a licitación para concesionar la explotación del lugar, por un canon de $26,1 millones mensuales. A cambio, el concesionario podrá cobrar una entrada de hasta $20 mil.

La unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Andesmar y Da Fre Obras Civiles fue la única de las seis que se presentó al llamado que cumplió con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, además de presentar una oferta económica que supera el canon base establecido (de $14,5 millones).

Según explicaron desde Andesmar, este proyecto viene a consolidar la presencia de la empresa en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya opera el bus turístico (Rojo) y donde recientemente se convirtió en el nuevo transporte oficial del Club Atlético River Plate.

image El ascensor con capacidad para cuatro personas que llega a una altura de 55 metros, en el interior del Obelisco.

La concesión deberá hacerse cargo del mantenimiento de ascensor; la puesta en valor y mantenimiento de una base para boleterías; el mantenimiento de estructura edilicia y alrededores afectados al servicio.

También está permitida “la instalación de un área destinada a la recepción, orientación y asistencia al visitante”, y podrá vender otros tickets asociados a “servicios complementarios, atracciones o actividades específicas”, como el bus turístico, además de “habilitar la comercialización de productos de merchandising”.