1 de mayo de 2026 - 10:12

Adjudicaron las obras del Acceso Sur: cuáles son las empresas ganadoras y cuánto invertirá el Gobierno

El Gobierno anunció la adjudicación de las obras en el Acceso Sur, con montos por debajo del presupuesto oficial.

El Gobierno informó la adjudicación de las obras en el Acceso Sur.

El Gobierno informó la adjudicación de las obras en el Acceso Sur.

Foto:

Prensa Mendoza

Leé además

Camión embistió a un móvil de Tránsito Municipal que trabajaba en el Acceso Sur: tres heridos

Camión embistió a un móvil de Tránsito Municipal que trabajaba en el Acceso Sur: tres heridos
Alfredo Cornejo da su discurso ante la asamblea legislativa

Alfredo Cornejo: "Mendoza tiene un modelo que funciona"

Por Redacción Política

Primero se conoció la adjudicación del Acceso Este, en su tramo de Guaymallén. Luego, se informó que también habían sido adjudicadas las obras del Acceso Sur. Se trata de la intervención de la ruta nacional 40.

De acuerdo con el detalle oficial, el tramo Azcuénaga quedó para la empresa Ceosa por 45.027.887.157 pesos. Este monto está 31,8% por debajo del presupuesto oficial.

En tanto, el tramo Azcuénaga-Variante Agrelo quedó para una UTE compuesta por las empresas Da Fré OC SA, Ivica y Dumandzic SA, por 19.204.479.028 pesos. En este caso, el monto representa 32,4% menos que el presupuesto oficial.

La obra consiste en la ampliación y repavimentación de 16 kilómetros de la ruta nacional 40. Inicialmente había 11 oferentes.

Noticia en desarrollo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El peronismo anuncio un interbloque y se fortalece en el Senado. Foto: PJ.

La oposición se fortalece en el Senado: a quiénes sumó el peronismo y qué pasará con La Cámpora

Por Martín Fernández Russo
Fue adjudicada la obra más compleja del Acceso Este.

Adjudicaron la obra más importante del Acceso Este: las empresas que ganaron y cuánto durarán los desvíos

Por Redacción Política
Las barras radicales pueblan la peatonal Sarmiento a la espera del discurso de Cornejo. Foto: Ramiro Gómez

Alfredo Cornejo preparó un discurso "conceptual" para su séptima apertura de sesiones en la Legislatura

Por Redacción Política
Estados Unidos saca a Argentina de la lista negra de los países que no respetan la propiedad intelectual.

Estados Unidos sacó a Argentina de la "lista negra" de países que no respetan la propiedad intelectual

Por Redacción Política