Adjudicaron las obras del Acceso Sur: cuáles son las empresas ganadoras y cuánto invertirá el Gobierno

El Gobierno anunció la adjudicación de las obras en el Acceso Sur, con montos por debajo del presupuesto oficial.

El Gobierno informó la adjudicación de las obras en el Acceso Sur.

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El Gobierno provincial informó antes del discurso del gobernador Alfredo Cornejo la adjudicación de rutas por debajo del presupuesto oficial.

Primero se conoció la adjudicación del Acceso Este, en su tramo de Guaymallén. Luego, se informó que también habían sido adjudicadas las obras del Acceso Sur. Se trata de la intervención de la ruta nacional 40.

De acuerdo con el detalle oficial, el tramo Azcuénaga quedó para la empresa Ceosa por 45.027.887.157 pesos. Este monto está 31,8% por debajo del presupuesto oficial.

En tanto, el tramo Azcuénaga-Variante Agrelo quedó para una UTE compuesta por las empresas Da Fré OC SA, Ivica y Dumandzic SA, por 19.204.479.028 pesos. En este caso, el monto representa 32,4% menos que el presupuesto oficial.

La obra consiste en la ampliación y repavimentación de 16 kilómetros de la ruta nacional 40. Inicialmente había 11 oferentes.