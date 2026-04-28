28 de abril de 2026 - 07:59

Camión embistió a un móvil de Tránsito Municipal que trabajaba en el Acceso Sur: tres heridos

El camión impactó contra los conos de señalización al costado y luego contra la camioneta oficial de Guaymallén, que desbarrancó a la lateral.

Acceso Sur: accidente y posterior choque a una movilidad de Tránsito Municipal

Acceso Sur: accidente y posterior choque a una movilidad de Tránsito Municipal

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión chocó anoche contra un móvil del personal de Tránsito Municipal que se encontraba asistiendo un accidente previo en el Acceso Sur, en Guaymallén.

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El hecho ocurrió cerca de las 23, a la altura de un conocido centro comercial, en la mano de la ruta que va de sur a norte, a pocos metros de la bajada hacia calle Alsina.

El vehículo de Tránsito Municipal estaba detenido interviniendo en un primer siniestro cuando fue embestido de manera repentina por el conductor de un camión, que se llevó los conos de señalización.

Producto del impacto, el móvil de Guaymallén derrapó, atravesó el guardarraíl y terminó sobre la lateral. Como consecuencia, dos inspectores municipales y uno de los conductores involucrados en el choque inicial resultaron con heridas leves.

A pesar de la violencia del episodio, todos los afectados se encuentran fuera de peligro.

Ahora, las autoridades trabajan para determinar las causas que originaron el impacto y si hubo algún factor determinante en la maniobra del camión.

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