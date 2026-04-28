28 de abril de 2026 - 09:59

Desbarataron una red de faena ilegal: cinco detenidos y animales recuperados tras una persecución

El operativo se realizó en una vivienda de calle Milagros. La policía utilizó drones para detectar a los animales y realizó un patrullaje de kilómetros por campo para evitar una fuga.

Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos.

Tras un operativo policial, detienen en Guaymallén a cinco personas por maltrato animal y secuestran equinos y vacunos.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un importante despliegue coordinado entre la Policía de Mendoza y la Oficina Fiscal N.º 2 desarticuló un centro de faena clandestina en el departamento de Guaymallén. El procedimiento culminó con la detención de cinco personas y el rescate de dos equinos y tres vacunos que se encontraban en condiciones irregulares.

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La investigación se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre la matanza ilegal de animales en un domicilio de calle Milagros. El lugar ya contaba con antecedentes por intervenciones similares.

Durante el operativo se desplegó personal de la unidad de VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados). El vuelo de los drones permitió constatar la presencia de los animales en el predio. Dado que los ocupantes no se encontraban habilitados para la tenencia ni actividad en el lugar, la autoridad judicial ordenó la consigna policial mientras se tramitaba la orden de allanamiento.

vacas

Mientras la policía custodiaba el perímetro dos personas intentaron escapar del lugar llevándose a los caballos. Esto dio inicio a un patrullaje que se extendió por aproximadamente dos kilómetros a través de campo inculto.

Tras el rastrillaje, los efectivos lograron aprehender a uno de los sospechosos y localizar a los equinos, que habían sido escondidos en una propiedad del callejón Pallet.

Una vez obtenida la orden judicial, se procedió al ingreso formal en la vivienda de calle Milagros. El resultado fue positivo. Además de recuperar a los caballos, se secuestraron tres vacunos que permanecían en el predio.

Por disposición del ayudante fiscal interviniente, los cinco moradores del lugar fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 9 y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 14346 y por desobediencia.

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