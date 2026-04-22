Un camión terminó en la banquina luego de ser encerrado por otro vehículo en Corralitos

El conductor de un transporte pesado perdió el control en la calle Milagros tras ser presuntamente encerrado por otro vehículo en Guaymallén.

Este miércoles se registró un siniestro vial en la zona de Corralitos, Guaymallén, que involucró a un vehículo particular y un camión de gran porte, el cual terminó sobre la banquina.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.20 y tuvo lugar específicamente sobre la calle Milagros al 5700, en jurisdicción de la Comisaría 58°.

Según informaron, la secuencia inició cuando un camión Scania, al mando de un hombre de 31 años, circulaba por la mencionada arteria con dirección al norte.

El conductor relató a las autoridades que la pérdida de control se produjo cuando otro vehículo “lo encerró”, obligándolo a realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión inminente.

Como consecuencia de este movimiento, el chofer perdió el dominio del rodado, el cual terminó cayendo a un costado de la banquina del lado oeste. Afortunadamente, a pesar de las características del hecho, el transportista resultó ileso.

En el sitio del accidente, personal actuante procedió a realizarle al conductor el correspondiente dosaje de alcohol, el cual arrojó un resultado negativo. Las actuaciones administrativas y legales del caso quedaron bajo la órbita del Juzgado Vial Municipal.