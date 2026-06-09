9 de junio de 2026 - 21:39

Neuquén: se bajó a pelear con un motociclista, olvidó poner el freno de mano y chocó a otro auto

Tras pelearse con un motociclista, el responsable del auto desatendió su propio vehículo y provocó un siniestro con un tercer conductor damnificado.

Neuquén: se bajó a discutir con un motociclista, olvidó poner el freno de mano y terminó de la peor manera

Neuquén: se bajó a discutir con un motociclista, olvidó poner el freno de mano y terminó de la peor manera

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una discusión de tránsito terminó de la peor forma en Neuquén, donde uno de los conductores bajó de su vehículo para discutir con un motociclista y terminó con otro vehículo chocado tras olvidarse de poner el freno de mano.

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El hecho ocurrió en una zona de circulación permanente en el centro de la ciudad y quedó registrado en un video. Según se observa, el conductor del auto bajó del vehículo para discutir con un joven que circulaba en una moto, tras una presunta maniobra que generó el intercambio entre ambos.

En ese momento, cuando el conductor estaba fuera del auto, el vehículo comenzó a desplazarse solo hacia atrás durante varios metros al no tener puesto el freno de mano y terminó impactando contra otro rodado que circulaba por la misma vía.

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Insólitamente lo que había iniciado como una disputa entre dos personas terminó generando un siniestro vial que no involucró a ninguno de los dos protagonistas originales del conflicto, sino a un tercero que circulaba tranquilamente por la zona del centro.

Luego del choque, el responsable siguió increpando al motociclista, sin hacerse cargo de que había dejado su rodado sin asegurar con el freno de mano. Al mismo tiempo, el conductor del vehículo afectado abrió la puerta, como intentando bajar para discutir sobre el choque.

En las imágenes se ve que, lejos de reconocer el error, le hace un pequeño gesto de disculpa al otro conductor afectado antes de volver a su vehículo. Tras esto, se subió a su rodado y se fue del lugar sin comprobar los daños contra el otro vehículo, sin asumir su responsabilidad.

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