Colapsó la parte delantera de un avión que estaba por despegar: video del accidente que dejó heridos

Imágenes publicadas en redes sociales muestran cómo falló el tren delantero y la aeronave cayó al suelo. El vuelo debió ser reprogramado, mientras que los técnicos investigan las causas.

Segundo previos a la caída del avión en un aeropuerto de Alemania.

Un avión de la aerolínea más grande de Alemania sufrió el colapso de su tren de aterrizaje delantero mientras estaba estacionado en la puerta de embarque del aeropuerto de Frankfurt. El accidente obligó a cancelar el vuelo que se dirigía a Los Ángeles y dejó varios empleados lesionados.

El hecho ocurrió cuando la aeronave, un Boeing 787-9 Dreamliner, se preparaba para operar el vuelo. Según informó la compañía aérea, los pasajeros todavía no habían abordado el avión al momento de la falla, por lo que no se registraron viajeros afectados, quitando el personal aéreo que se estaba a bordo.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente a la zona tras el colapso, donde varios de los empleados recibieron asistencia médica. Hasta el momento, no se informó cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de las lesiones sufridas.

Video del avión colapsado Las imágenes registradas en el aeropuerto mostraron al avión rodeado de vehículos de emergencia y parcialmente apoyado sobre su fuselaje. Testigos señalaron que la parte delantera de la aeronave cedió de manera repentina mientras permanecía conectada a la manga de embarque.

Embed | Un Boeing 787-9 Dreamliner operado por Lufthansa sufrió un accidente en el aeropuerto de Fráncfort, Alemania, cuando falló su tren de aterrizaje delantero. pic.twitter.com/k9iNcPmW1E — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 4, 2026 Un video difundido en redes sociales mostró los momentos posteriores al colapso y el despliegue de los equipos de asistencia en el lugar. Entre los daños registrados, los motores habrían llegado a tocar el suelo luego de que cediera el tren delantero.

Además, al menos una de las compuertas vinculadas al sistema de aterrizaje presentó roturas visibles, pero la compañía todavía no emitió un informe oficial sobre el alcance de las averías. Lufthansa informó que trabaja junto con las autoridades competentes para determinar qué provocó la falla. Mientras tanto, los técnicos de la empresa en cuestión continúan evaluando el estado actual de la aeronave, que había realizado su primer vuelo en abril de 2025.