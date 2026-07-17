Parece un pueblo de Suiza, pero está en la Patagonia argentina: el fascinante destino que enamora a todos

En invierno, la Patagonia argentina ofrece escenarios que parecen sacados de una postal . Entre ellos sobresale Villa Pehuenia, una localidad cordillerana que cada temporada atrae a quienes buscan naturaleza, tranquilidad y paisajes cubiertos de nieve. Esta pequeña localidad neuquina es conocida como "La Aldea de Montaña" por su entorno y por una arquitectura que recuerda a tradicionales pueblos de Europa.

Polémica en Chubut por la siembra de pasto con drones en zonas incendiadas de la Patagonia

Un empleado de la Universidad de la Patagonia apuñaló a un estudiante dentro del campus

El encanto de Villa Pehuenia comienza con sus construcciones de piedra y madera , muchas de ellas con techos inclinados diseñados para soportar las nevadas invernales. Estas cabañas se integran perfectamente con el bosque nativo y el paisaje montañoso.

Otro de sus grandes atractivos son los lagos Lago Aluminé y Lago Moquehue , de origen glaciar, cuyas aguas cristalinas cambian de tonalidad según la luz del día y ofrecen vistas que recuerdan a destinos de Suiza, Austria o el norte de Italia.

A diferencia de los grandes centros turísticos, Villa Pehuenia mantiene una baja densidad de población , lo que permite disfrutar de un ambiente silencioso, ideal para descansar y desconectarse del ritmo de las ciudades.

Más allá de las similitudes con los paisajes europeos, Villa Pehuenia posee un rasgo que la hace completamente diferente: sus extensos bosques de pehuenes o araucarias araucanas.

Estos árboles milenarios forman parte del patrimonio natural de la cordillera neuquina y representan uno de los símbolos más importantes de la cultura mapuche y de la identidad de la región.

Villa Pehuenia, Neuquén.

Qué hacer en Villa Pehuenia durante el invierno

La localidad ofrece propuestas para todas las edades y distintos niveles de experiencia.

Practicar esquí, snowboard o disfrutar de la nieve en Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel.

Recorrer senderos entre bosques de araucarias centenarias.

Realizar caminatas hacia miradores naturales con vistas panorámicas de lagos, montañas y volcanes.

Descubrir los paisajes de la cordillera a través de distintos circuitos de trekking.

Durante el verano, además, los lagos invitan a realizar actividades como kayak, pesca deportiva y paseos en embarcaciones.

Villa Pehuenia, Neuquén.

La gastronomía patagónica, otro de sus grandes atractivos

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica que combina ingredientes típicos de la Patagonia con recetas tradicionales de la cultura mapuche.

En los restaurantes locales es posible encontrar platos elaborados con trucha fresca, frutos rojos y preparaciones a base de piñón, la semilla característica del pehuén, considerada uno de los productos más representativos de la región.

Gracias a la combinación de naturaleza, nieve, tranquilidad y cultura, Villa Pehuenia se consolida como uno de los destinos más encantadores del invierno argentino para quienes desean disfrutar de la Patagonia desde una perspectiva diferente.