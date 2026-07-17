Por qué cada vez más personas dejan de usar antitranspirante: qué dicen los dermatólogos al respecto

En distintas ciudades, especialmente en Estados Unidos, crece un movimiento de personas que optan por dejar de usar desodorantes y antitranspirantes. Algunos sostienen que estos productos son innecesarios, mientras que otros creen que podrían ser perjudiciales para la salud. Sin embargo, esta tendencia abrió un debate entre especialistas, quienes analizaron si realmente existen riesgos asociados al uso de antitranspirantes.

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Quienes adoptan esta práctica aseguran que el cuerpo puede regularse de forma natural y que el sudor no debería bloquearse.

Algunos afirman que prefieren lavarse con mayor frecuencia cuando sienten olor corporal, mientras que otros consideran que el vello de las axilas ayuda a absorber parte de la humedad y disminuye los olores.

También existen quienes decidieron reemplazar los productos tradicionales por alternativas naturales, como aerosoles botánicos, debido a la preocupación por ingredientes como las sales de aluminio.

La dermatóloga Jessica Weiser , profesora de la Universidad de Columbia, explicó que las glándulas sudoríparas cumplen la función principal de regular la temperatura corporal y no actúan como un mecanismo para eliminar toxinas del organismo.

Además, señaló que la absorción de aluminio a través de la piel es muy baja y que, según organismos como la Sociedad Americana del Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer y la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama, no existen pruebas que demuestren que los antitranspirantes aprobados representen un riesgo para la salud por ese motivo.

¿Hay motivos para dejar de usar desodorante?

Los especialistas sostienen que la decisión depende de las preferencias personales, ya que el desodorante y el antitranspirante cumplen funciones distintas.

El desodorante ayuda a reducir el mal olor causado por las bacterias.

ayuda a reducir el mal olor causado por las bacterias. El antitranspirante disminuye la cantidad de sudor al actuar sobre las glándulas sudoríparas.

Durante los días de altas temperaturas, los dermatólogos incluso consideran útil utilizar estos productos con mayor frecuencia si el olor corporal aumenta, siempre acompañándolos con una correcta higiene personal.

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Aunque cada vez más personas deciden abandonar el uso de desodorantes y antitranspirantes, los dermatólogos coinciden en que la evidencia científica disponible no demuestra que estos productos aprobados representen un riesgo para la salud por su contenido de aluminio.