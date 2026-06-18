Hallan un ave típica de la Patagonia que hacía más de 10 años no se veía en Mendoza: las impactantes fotos

El Peutrén es un ave exclusiva de los bosques del Sur Argentino (Patagonia) y de la zona austral de Chile . Por esto mismo es que su reciente avistaje en las inmediaciones de la Reserva Natural Villavicencio (Las Heras, Mendoza) se convierte en una noticia inédita y sorprendente . Más si se tiene en cuenta que no había registros en Mendoza desde 2015 .

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Fue el guardaparques, fotógrafo y aficionado de la observación de aves Martín Pérez quien protagonizó este novedoso hallazgo, y lo registró con su cámara de fotos.

"El primer avistaje fue en 2014 , en la zona de Vaquerías . Y el de ahora fue en la zona de Estancia Canota , el viernes pasado ( 12 de junio ) por la mañana. Estaba haciendo unos trabajos de monitoreo y lo vi, posó unos segundos y luego se fue volando a una alameda ", contó Pérez a Los Andes .

Registran un ave tìpica de la Patagonia que hacía más de 10 años no se veía en Mendoza: las impactantes fotos

Estos dos avistajes permiten comenzar a pensar en modificaciones en el mapa de distribución del ave , aunque -por ahora- de forma esporádica y excepcional .

El avistaje de 2014 fue el primero del Peutrén (Colorhamphus parvirostris , según su nombre científico) en Mendoza . No obstante, este registro y el más reciente ha despertado el interés de ornitólogos y aficionados a las aves de todo el país.

Eco registro ave

La primera observación tuvo lugar el 5 de junio de 2014, a escasos metros de la seccional de guardaparques Vaquerías, dentro de la reserva ubicada en la precordillera mendocina. Allí, entre arbustos de retama, el ave fue vista cazando insectos a baja altura, una conducta característica de la especie.

Cómo identificar a un Peutrén

El Peutrén es una pequeña ave insectívora que suele llamar la atención por su comportamiento confiado. Posee un plumaje predominantemente castaño en la parte superior del cuerpo, mientras que el pecho y la garganta presentan tonalidades grises. Además, exhibe finas estrías claras en los flancos y una distintiva mancha oscura en la región auricular.

Pájaro Villavicencio 2 Registran un ave tìpica de la Patagonia que hacía más de 10 años no se veía en Mendoza: las impactantes fotos Foto: Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

Pertenece a un grupo de aves estrechamente ligado a ambientes boscosos húmedos y, hasta julio de 2014, la especie solamente había sido registrada en las provincias patagónicas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, siempre asociada a los bosques andino-patagónicos.

Su distribución también incluye gran parte del Sur de Chile, donde nidifica desde Tierra del Fuego hasta sectores del centro-sur del país.

Un dato que modifica el mapa de distribución

Más allá de la curiosidad que generan los hallazgos de 2014 y el más reciente, los especialistas destacan la importancia científica del registro.

Y es que las observaciones aportan evidencia de movimientos migratorios de la especie en territorio argentino fuera de su época reproductiva. Lo mismo ocurre con el predominio de vegetación exótica, como retamas, álamos y pinos, muy diferentes de los bosques de lengas y otras especies nativas que suelen caracterizar su hábitat tradicional.