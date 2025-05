Mientras que el Pitajo había sido visto por última vez en 2013 en el área natural protegida ubicada en la cordillera de Las Heras (el primer registro databa de 2010 ), el Anó cuenta con no más de cinco observaciones en la provincia .

De esta manera, ambas observaciones registradas en la zona de Vaquerías (1.560 msnm) -e inmortalizadas en fotos por el guardaparques de Villavicencio y fotógrafo Martín Pérez - se convierten en una excelente noticia , no solo para la fauna mendocina y de la reserva, sino para el estado del ecosistema cordillerano .

Anó chico - Ave Villavicencio 2.jpg Impactantes fotos de dos especies de aves llamativas y poco vistas en Mendoza. Foto: Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

Por fuera de sus hábitats más frecuentes, San Juan cuenta con un par de registros de avistajes realizados por particulares en 1959 y en 2009 (este último, en el límite con Mendoza). Pero en Mendoza propiamente dicho, el primer avistaje de Pitajo gris data de hace ya 15 años.

Fue el 19 de febrero de 2010, al atardecer y durante tres días consecutivos, cuando también Martín Pérez y su colega Carlos Robledo observaron en Villavicencio un ejemplar adulto de Pitajo gris en las cercanías de la seccional de guardaparques “Vaquerías” (mismo sitió del más reciente avistaje).

Pitajo gris - Ave Villavicencio 2.jpg Impactantes fotos de dos especies de aves llamativas y poco vistas en Mendoza. Foto: Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

"El ejemplar era confiado, con comportamiento pasivo y posaba en sitios visibles", destacaron los observadores en aquel momento, y así quedó asentado en la revista especializada EcoRegistros de septiembre de 2013.

El mismo año en que se publicaron ambos avistajes, el 28 de abril de 2013, se hizo la segunda observación del Pitajo gris en Mendoza. También fue en Villavicencio, a unos 100 metros de donde había sido el avistaje de 2010.

"Se lo observa cazar y alimentarse de insectos entre jarillas y molles, no se posaba en lugares visibles, sino en el sector más tupido de la vegetación. Solo se lo pudo avistar ese día y no se lo volvió a observar", detalló aquella misma publicación especializada. Allí se aclaró, además, que ambos registros correspondían a los primeros de Pitajo gris en Mendoza y los más australes de la distribución geográfica de esta especie.

En cuanto al Anó chico, también conocido como "garrapatero aní" (Crotophaga ani, según su nombre científico), se trata de una especie de ave cuculiforme propia de América, donde se distribuye desde Florida y la Península de Yucatán, a través de las Antillas hasta Trinidad y Tobago, y desde Costa Rica hasta el norte de Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Perú.

Además, hay registros puntuales en el Sur de Chile, mientras que en Mendoza el del pasado lunes fue el quinto oficializado en la provincia.

Anó chico - Ave Villavicencio.jpg Impactantes fotos de dos especies de aves llamativas y poco vistas en Mendoza. Foto: Gentileza Martín Pérez (@cuyo.birding.3)

Mide cerca de 33 centímetros y pesa unos de 85 gramos. Los adultos son de color negro uniforme, a excepción de un ligero escamado claro en el cuello, la parte superior del pecho y la espalda. Su pico es ancho y curvo, y su cola es larga y el iris de sus ojos marrón.

Ornitología, una pasión sin fronteras

El estudio de aves, así como también de su biología, ecología, comportamiento, distribución y conservación, se conoce como Ornitología. Y suele incluir, además, el avistaje de especies.

A nivel mundial, el avistaje de aves es una actividad que cada vez suma más adeptos. De hecho, hace unos días -el sábado 10 de mayo- se celebró el Día Global de Observación de Aves (conocido como Big Day), el evento de observación de aves más grande del mundo y que es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Estados Unidos).

Para la ocasión, miles de personas alrededor del mundo salen a la naturaleza con el objetivo de registran la mayor cantidad posible de especies de aves en libertad.

Este año, en Argentina, la convocatoria incluyó una invitación a argentinos y argentinas para que participen del "Big Day" en más de 35 parques nacionales con sus cámaras, teléfonos y/o anotadores.

En Mendoza existe el grupo "Ornitólogos Mendocinos" -cuenta con 15 miembros-, del que el guardaparques y fotógrafo Martín Pérez es parte.

"No sé si es por la parte ecológica o porque cada vez somos más 'pajarólogos' observando. Pero lo cierto es que se ven especies que antes no se veían. En este último tiempo se han visto varias especies que no estaban citadas para Mendoza", destaca Pérez.

Periódicamente, los ornitólogos mendocinos salen para hacer sus registros y se mantienen actualizados sobre lo que va apareciendo. De hecho, ante la confirmación de una nueva especie de ave avistada -en Mendoza y en el país-, se organizan para salir a buscarla.

"Nos juntamos seguido y tratamos de salir todas las semanas, ya sea juntos o separados. Y nos avisamos si vemos algo raro, para que los demás lo vean. Salimos por varias partes de Mendoza, pero también -de vez en tanto- hacemos alguna salida lejos para buscar especies que nos faltan de Argentina. A principios de mes fuimos a Tucumán y a Catamarca", agrega.