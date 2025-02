Carlos Schmidt jaguar.jpg Naturaleza maravillosa: las impresionantes fotos del mendocino que "caza" aves y otras especies con su cámara. Foto: Gentileza Carlos Schmidt

“Hace varios años me dedico a la fotografía como hobby profesional. No lucro con ella, sino que más bien es un hobby. Y lo que yo hago es lo que se considera como Birdwatching (avistaje de aves), aunque también me considero un fotógrafo naturalista, ya que he fotografiado a mamíferos también”, describe el hombre, quien vive en Godoy Cruz, al referirse a su gran pasión.