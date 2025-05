El Medio Ambiente en Mendoza

En Mendoza algunos municipios están encarando programas para mejorar el medio ambiente tal cual mejorar los servicios públicos como la recolección de residuos y su destino final, pero tenemos zonas grises en la eficiencia de los mismos. Como en los barrios periféricos en donde las clases pobres o indigentes salen antes de la recolección municipal a recoger bolsas buscando material reciclable y restos de comida para su consumo y descartando lo que no les sirve generalmente en la vía pública (calzada, acequias, plazas, etc.), que los municipios no limpian con la rapidez que hacen en las calles principales, estos residuos expuestos a que el tránsito, los animales sueltos, y el clima, generen impactos negativos en toda la zona.

Entre los residuos que vemos tirados en cualquier parte están los envases descartables. Es increíble que no se ponga freno a la fabricación de todo tipo de bebidas en envases plásticos no retornables como son los sifones de soda. Se puede sacar ordenanzas municipales y leyes provinciales que prohíban el expendio de bebidas para consumir en locales como bares, restaurantes, confiterías, etc., que no sean retornables; todas las bebidas gaseosas y alcohólicas deberían servirse en vidrio.