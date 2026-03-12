Andesmar une los extremos del país con una nueva ruta estratégica entre el NOA y la Patagonia

A partir del 15 de marzo, la empresa líder en transporte terrestre, Andesmar pone en marcha un servicio directo que conectará Catamarca con Caleta Olivia.

La firma une los extremos del país con una nueva ruta estratégica entre el NOA y la Patagonia.

La conectividad nacional suma un hito fundamental con la inauguración de la nueva línea que vincula de manera directa el Noroeste Argentino con la Patagonia. Este trayecto, que comenzará a operar a mediados de marzo, establece un corredor vital entre las provincias de Catamarca y La Rioja con el sur profundo en Caleta Olivia, Santa Cruz. La propuesta de Andesmar no solo responde a una demanda histórica de transporte de larga distancia, sino que también fortalece el tejido social y económico al facilitar el traslado entre polos productivos y turísticos clave del interior del país.

Andesmar: el recorrido detallado de la nueva traza SKY_1821-1024x576 Andesmar pone en marcha un servicio directo que conectará Catamarca con Caleta Olivia. Gentileza El servicio está diseñado para ofrecer una cobertura integral, tocando puntos neurálgicos y ciudades intermedias que anteriormente requerían de múltiples combinaciones. Con cabeceras en Catamarca y Caleta Olivia, el micro atravesará paradas estratégicas en La Rioja, Córdoba y Santa Rosa de La Pampa, extendiéndose luego hacia la costa atlántica patagónica. El itinerario incluye paradas en el Valle de Punilla —como La Falda, Cosquín y Carlos Paz—, continuando hacia Río Cuarto, Río Colorado, el puerto de San Antonio Oeste y los balnearios de Las Grutas, hasta alcanzar ciudades referentes como Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Ruta: frecuencias y servicios Para garantizar la fluidez en el tránsito de pasajeros, la compañía ha dispuesto salidas regulares los días martes, viernes y domingos. Este despliegue se apoya en una flota de unidades 0 KM equipadas con tecnología de última generación, incluyendo el innovador sistema de internet satelital para asegurar conectividad permanente durante todo el viaje. Los pasajeros podrán optar por diferentes niveles de confort mediante el sistema de unidades Mix, que integra butacas cama y semicama en un mismo vehículo, adaptándose a diversas necesidades de viaje.