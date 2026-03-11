11 de marzo de 2026 - 19:43

Ideales para visitar en marzo: 4 destinos poco conocidos en Chile después de la temporada alta

Quienes viajan en marzo suelen encontrar playas más tranquilas y recorridos turísticos con menos aglomeraciones.

Playa Amarilla en Concón (Chile)








Ovalle: naturaleza y patrimonio cultural

La ciudad ubicada en la Región de Coquimbo se presenta como un destino tranquilo durante marzo gracias a su clima templado, donde las temperaturas máximas suelen mantenerse por debajo de los 30 °C. Este escenario permite recorrer distintos atractivos turísticos que combinan paisajes naturales y sitios históricos.


Ovalle, ubicada en la Regi&oacute;n de Coquimbo, Chile.

Entre los lugares más visitados aparece el Valle del Encanto, un sector conocido por sus formaciones rocosas y vestigios arqueológicos. También se destaca el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, reconocido por su singular bosque húmedo en medio del paisaje semiárido.

Otros puntos de interés incluyen el Barraza, la Iglesia San Vicente Ferrer y el Humedal Desembocadura del Río Limarí.

Antofagasta: playas entre el desierto y el océano

La capital de la Región de Antofagasta combina paisajes del desierto con una extensa costa sobre el océano Pacífico. Durante marzo las temperaturas suelen mantenerse por debajo de los 25 °C, lo que favorece las actividades al aire libre.

Las playas se convierten en uno de los principales atractivos de la ciudad. Entre las más visitadas se encuentran el Balneario Municipal de Antofagasta, Playa La Chimba, Playa Trocadero y Playa Blanca.

Iquique: playas y paisajes únicos del norte chileno

La ciudad de Iquique figura entre los destinos más populares del norte de Chile por su clima templado y sus amplias playas. Durante marzo las temperaturas máximas suelen rondar los 27 °C, lo que permite disfrutar del mar y de actividades al aire libre.


Iquique, Chile.

Uno de los sectores más conocidos es la Playa Cavancha, un lugar elegido por turistas y residentes para descansar frente al océano. También se destacan la Playa Brava y la Playa La Ballenera.

Entre los atractivos cercanos aparece la histórica Oficina Salitrera Santiago Humberstone, antiguo asentamiento minero declarado patrimonio mundial, y las imponentes Dunas de Iquique.

La Serena: turismo costero y actividades culturales

La Serena es uno de los destinos turísticos más reconocidos del norte chileno por sus extensas playas y su oferta cultural. Durante marzo las temperaturas máximas suelen llegar a los 25 °C, lo que mantiene condiciones agradables para recorrer la ciudad.

Entre sus principales atractivos figura el Faro Monumental de La Serena, uno de los símbolos más representativos del sector costero. También destacan el Museo Arqueológico de La Serena, el Jardín Japonés Kokoro No Niwa y el Parque Pedro de Valdivia.

