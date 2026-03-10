Feriado de marzo en 2026: qué pasará con el lunes 23 y martes 24

Siguiendo el calendario de feriados , se viene un nuevo fin de semana extralargo en Argentina y será antes de la Semana Santa , por lo que será otro momento especial en el calendario para quienes planean una escapada turística.

Por Ignacio de la Rosa

Después de Carnaval, el próximo fin de semana XL será a finales de marzo :

El 24 de marzo es un feriado que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y marca el aniversario del golpe militar de 1976 , que dio inicio a un período de dictadura (”Proceso de Reorganización Nacional”) que duró hasta 1983. Durante esos años se produjeron violaciones masivas de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Feriado 24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Marcha por el Dia de la Memoria en Mendoza 2025

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se estableció para recordar y honrar a las víctimas de la dictadura militar, así como para promover la reflexión y el aprendizaje sobre los acontecimientos ocurridos durante ese período.

Durante los feriados nacionales, ya sean inamovibles o trasladables , se debe respetar el descanso dominical, y si un empleado trabaja en esos días, tiene derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada laboral.

Por otro lado, un día no laborable es aquel en el cual el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no.

A diferencia de los feriados nacionales, durante los días no laborables no existe obligatoriedad de suspender las actividades laborales, y los empleados que trabajen en esos días percibirán un salario normal, sin el adicional correspondiente al feriado trabajado.

Generalmente, en los días no laborables no hay actividad escolar, gubernamental ni bancaria, pero sí con normalidad en los sectores privados.

Calendario de feriados 2026 en Argentina Imagen ilustrativa / Web

Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17).

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes).

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo).

Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)

Del sábado 14 al martes 17 de febrero (feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17)

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes es día no laborable y martes 24 es feriado inamovible por el Día de la Memoria)

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (jueves 2 es feriado por Malvinas más feriado por Viernes Santo)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)