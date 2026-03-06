Tras irse durante la pandemia, Uber Eats regresa a Argentina y a Mendoza: no funcionará igual que antes

¿Las segundas partes son buenas o no? Este interrogante, tan aplicable a películas y series como a la vida misma, es el que tendrá la posibilidad de responder -en base a su experiencia- la plataforma Uber Eats . A poco menos de seis años de haberse retirado de Argentina tras su primer desembarco que no respondió como se esperaba, la herramienta de Uber que vincula a locales gastronómicos con clientes volvió a Argentina .

Según confirmaron desde la plataforma, el despliegue será progresivo en territorio argentino y su operación comenzará en Mendoza , Córdoba, Rosario y Buenos Aires como parte de la etapa inicial. Además, desde la firma destacaron que la decisión forma parte de una estrategia global orientada a profundizar el modelo de plataforma integrada, combinando movilidad, delivery y membresía en un único ecosistema digital .

" Argentina es un mercado estratégico para Uber a nivel global . La incorporación de Uber Eats responde a una visión de largo plazo: integrar verticales complementarias dentro de una misma plataforma para ampliar la propuesta de valor y ofrecer una experiencia más simple y completa tanto para usuarios como para comercios", señaló el head de Uber Eats Argentina, Juan Martín Cappellini .

"Al sumar delivery a la aplicación que millones de personas ya usan para moverse, podemos potenciar el alcance de nuestra plataforma y generar nuevas oportunidades de crecimiento", destacó.

Si bien no hay fecha exacta para el regreso de Uber Eats a Argentina (con Mendoza como una de las primeras experiencias), es un hecho que el regreso es inminente y será en cuestión de semanas .

De acuerdo a lo expresado por la firma, Argentina es uno de los mercados más relevantes para Uber en la región. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en los últimos años, el negocio de movilidad registró un crecimiento sostenido en volumen de viajes y usuarios activos, consolidando una base de millones de personas que utilizan la aplicación de forma frecuente.

Y es precisamente sobre esa escala existente que la compañía busca ahora expandir su propuesta hacia el delivery, apalancando infraestructura tecnológica, marca y red operativa ya establecidas en el país.

Ahora llega Uber Eats a Mendoza: cómo funciona el nuevo delivery de comida

Mientras que en su primera experiencia en Argentina la plataforma de Uber Eats operaba como una app independiente a la de Uber "tradicional", en este regreso se incluirá el servicio de delivery de comida en la misma aplicación que se utiliza para solicitar viajes (y que ya está operativa desde 2016 en Argentina y desde 2018 con un marco legal en Mendoza).

Según destacaron desde la empresa, la idea es aprovechar la escala ya existente de la plataforma, lo que permitirá fortalecer el ecosistema digital en el que opera actualmente la compañía. Y es que, en Argentina, más de 10 millones de usuarios ya han viajado usando la app, por lo que apuntan a llegar a ellos con el sistema de delivery.

A diferencia de 2020 -cuando Uber Eats dejó de operar en Argentina-, desde la firma consideran que en la actualidad existe en Argentina una estrategia integral que no existía hace seis años.

Membresía Uber One: precio y beneficios

Si bien la membresía Uber One -que apunta a fidelizar a los usuarios frecuentes de la app- ya existe, la idea de la firma es incorporar beneficios en el servicio de entrega de comida (el rubro donde se especializa Uber Eats). Actualmente, la suscripción a Uber One tiene un costo de 5.399 pesos mensuales y ofrece beneficios en el servicio de movilidad.

Uber ya funciona en Mendoza: paso a paso cómo pedirlo

Pero, al sumarse Uber Eats, esta suscripción también brindará beneficios para delivery, como -por ejemplo- envíos sin costo adicional y descuentos restaurantes asociados.