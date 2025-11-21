21 de noviembre de 2025 - 12:34

"Uber Bondi" en Argentina: polémica por pasajes de colectivo a $500 y lo que aclaró la app de viajes

Uber Shuttle es un servicio con viajes más baratos al compartir un colectivo o minivan. En redes sociales hablaban de su llegada a Argentina.

¿Uber Shuttle en Argentina?

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las versiones que se viralizaron en redes sociales sobre la llegada de un supuesto “Uber Bondi” prendieron rápido: pantallazos y tuits afirmaban que Uber Shuttle, como se llama el servicio de colectivos que opera en países como Brasil y Estados Unidos, comenzaría a funcionar en Argentina a partir de "fines de diciembre" con micros para 49 pasajeros y una tarifa fija de $500, con salidas cada 15 minutos.

El rumor generó expectativas y dudas sobre si la plataforma buscaba competir con el transporte público tradicional o ampliar su oferta para viajes de media y larga distancia. Pero era todo falso.

05
Fake news: los posteos sobre "la llegada de Uber Shuttle a Argentina"

No llega Uber con colectivos a la Argentina

Desde Uber salieron a desmentirlo ante la consulta del diario La Voz. Fuentes de la compañía dijeron que no anunciaron ni estudian el lanzamiento de un servicio de alta capacidad en Argentina y que, por tanto, no hay planes para implementar Uber Shuttle en Argentina.

“Desde Uber, no hemos anunciado, ni estamos estudiando, el lanzamiento de una solución de movilidad con vehículos de alta capacidad en Argentina", dijeron.

Uber aclaró que, aunque existe en otros países como Brasil y Estados Unidos, en Argentina “no va a funcionar”. En el aeropuerto JFK de Nueva York, por ejemplo, se usa para traslados por un vuelo.

Desmienten llegada de Uber Shuttle a Argentina

Qué es Uber Shuttle, el servicio de colectivos

En otros mercados, el producto de Uber Shuttle funciona con vans o minibuses, reserva anticipada y asiento garantizado.

Los pasajeros reservan vía app, escanean un código QR al subir y siguen el vehículo en tiempo real por el mapa. Es un modelo que apunta a ofrecer una alternativa más predecible y, en ciertos trayectos, más económica que las opciones puerta a puerta.

Desmienten llegada de Uber Shuttle a Argentina

El rumor de su funcionamiento en Argentina no cayó en el vacío: choferes, usuarios y analistas del transporte comenzaron a discutir las implicancias regulatorias y laborales. Es que la llegada de un servicio así modificaría rutas, frecuencias y tarifas, y abriría el debate sobre qué rol deben jugar las plataformas frente a los colectivos tradicionales, las combis habilitadas y el control municipal o provincial.

Además, surgieron preguntas sobre seguridad, responsabilidad ante siniestros y la fiscalización del uso de vehículos de alta capacidad.

