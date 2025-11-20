Una discusión entre una chofer de Uber y un anciano por el aire acondicionado generó un fuerte debate

Una conductora de la aplicación Uber en Chile compartió un video de una discusión que tuvo con un pasajero , lo que desató un debate viral en redes sociales. Los usuarios dividieron opiniones, algunos a favor de la mujer, y otros le dieron la razón al hombre.

La disputa, que la chofer grabó aparentemente al notar el aumento de tensión, giró en torno a la exigencia del hombre de encender el aire acondicionado del vehículo debido a las altas temperaturas registradas ese día en la ciudad de Santiago. La mujer, no disponía de tal servicio o no quiso activarlo.

El pasajero reclamó: “ No me puedes pasar a buscar en un auto sin aire acondicionado” . Luego la conductora respondió irónicamente y se opuso a indicar el viaje y exigió al hombre que se bajara del vehículo.

El conflicto se trasladó al tema pago. El hombre comentó que, si se bajaba debía recibir el dinero que pago: “yo lo pague cuando hice la reserva, si me la devuelves me voy sino vámonos ” dice el. La conductora le explicó que el dinero no estaba en su poder, sino que se transfería a Uber y que ella no lo recibiría hasta después de una semana, asegurándole que la aplicación le haría el reembolso por lo que debía reclamar.

La discusión continuaba y el hombre insistió con su postura e incluso amenazó con contactar a los carabineros (agentes policiales de Chile). Ante esto la conductora confrontó al hombre y le preguntó: "¿De dónde sacó que es exigencia de Uber tener aire acondicionado?”. La respuesta del hombre fue muy particular, quien aseguró quie se debía a una medida de seguridad: "aquí tenemos que ir con todos los vidrios bajos y nos pueden asaltar , usted desconoce la reglas”.

La chofer se mantuvo firme en su negativa a realizar el viaje. Finalmente, y pese a la amenaza, el hombre se bajó del vehículo sin concretar la llamada con los oficiales.

El clip viral que generó debate

El video generó dos posturas claramente divididas.

Por un lado, a favor de la conductora, quienes apoyaron a la mujer lo hicieron bajo el argumento de que el aire acondicionado no es una restación de servicio estándar. Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Que pague Uber Comfort si quiere un auto 10/10 , si pedis uno normal no esperes tanto por tan poco precio”, " para los que defienden al señor, tanto como en uber o como driver hay dos tipos de carros el normal y el confort o vip que ese exige a los conductores el aire, al normal no le puedes exigir que ponga el aire por eso está el otro tipo de carro”.

Otros usuarios defendieron la postura del adulto mayor y afirmaron que su argumento era totalmente válido. " ¡A mí me parece que el señor tiene toda la razón! Yo hasta en el colectivo pido que prendan el aire" comentó un usuario. Otros escribieron “Todo lo que dice el señor es cierto, tiene razón.” y "Es exigencia de uber tener aire acondicionado, tiene razón el caballero” .

Además, hubo quienes confirmaron las políticas de pago de la aplicación: “Toda la razón el caballero, la plata se descuenta apenas te confirman el viaje”, lo que validaba su demanda de reembolso de dinero.