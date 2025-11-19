Se mudó a Mendoza hace poco y aunque no tiene ni heladera encontró algo que lo sorprendió

Vivir en otro país permite notar aspectos que normalmente pasan inadvertidos cuando uno permanece en su lugar de origen. Estas diferencias incluyen desde el idioma y las formas de hablar del día a día, hasta la manera de vestir y el entorno de las ciudades.
Este es el caso de un joven extranjero que decidió contar en TikTok su experiencia personal viviendo hace poco tiempo en Mendoza. “Hace pocas semanas me mudé a la ciudad de Mendoza y me faltan un montón de cosas en la casa”, expresó.
“Me faltan mesas, sillas, heladera y un montón de cosas, tengo la casa vacía. Tengo comida, unos sillones y una computadora para trabajar”, reveló, dando cuenta de su reciente arribo a la provincia.
take a moment to breathe. - normal the kid
Pese a esto, el joven no se quedó con lo negativo y decidió mostrar una privilegiada vista desde su nuevo hogar. “Pero lo que no me falta es esto, miren”, dijo y giró la cámara de su celular mostrando un asombroso atardecer desde Mendoza.
“Acabo de terminar de trabajar y está es mi vista desde mi balcón. Yo ya me siento super afortunado, estoy agradecido, esta vista me motiva un montón chicos, es hermoso”, se sinceró.
A su vez, les dejó un mensaje a los mendocinos para que abran los ojos y valoren la ciudad en donde viven. “A los Mendocinos les digo, paren un segundo y miren a su alrededor. Agradezan y aprecien a Dios por haberles dado la oportunidad de nacer en una joya así”.
El video recibió más de 50 mil vistas y más de 8 mil me gustas, con cientos de comentarios llenos de energía positiva.
“Nunca vas a querer irte de Mendoza”, “Bienvenido a mi querida Mendoza, sin dudas Mendoza es maravillosa” y “Bienvenido a Mendoza!!! pero cuidado con el viento zonda”, fueron algunos de los comentarios destacados.