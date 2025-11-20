Trabajó en McDonald's, compartió consejos sobre cómo hacer los pedidos y se volvió un éxito viral

Desde las papas más ricas, pasando por las hamburguesas más grandes, hasta los ingredientes más frescos. Los consejos para "sacarle el jugo" a McDonald's.

Un hombre compartió una serie de consejos para quienes son habitué de visitar las cadenas de McDonald's. Se trata de información sobre cómo pedir comida y bebidas, sacándole el máximo provecho al gigante de la comida rápida.

El influencer, que trabajó "un par de años" en un local de esa marca, brindó varios tips. "Si vos querés que te den unas papas excelentes tenés que pedir sin sal", aseguró el tiktoker y agregó: "Cuando vos pedís sin sal, tenemos que hacer a un lado las que tienen sal y tirar una bandeja nueva recién hecha y ahí te servimos". "Entonces más frescas imposibles", relató.

Luego comentó sobre el tamaño de las hamburguesas: "Hay hamburguesa de cuarto y hamburguesa de 10. Si vos te pedís un cuarto de libra, te viene la hamburguesa grande. Si vos te pedís un Big Mac, te va a venir la hamburguesa que es finita, que es la de 10. Vos si querés, la más grande siempre pedite el doble cuarto, la tasty, todas esas vienen con el cuarto".

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@tentadisimo/video/7570083739615743239?is_from_webapp=1&sender_device=pc @tentadisimo sonido original - Tentadisimo Respecto a las bebidas, el hombre aconsejó que "te la pidas sin hielo, porque así se mantiene mejor". En la sección de los comentarios también mencionaron que además el hielo quita capacidad en el vaso para la bebida pedida.

"Además que si le sacás la tapa e intentas tomar así, es un quilombo. Te tenés que llevar por ejemplo la comida a tu casa, porque la pediste para llevar, pedile que te pongan la tapa de delivery, porque no es la misma que la tapa que te dan para tomarte la bebida en el momento", aclaró el influencer. Esto se debe a que esa tapa "sella" y aunque "se incline" no se sale el líquido.