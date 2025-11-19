Mini torta fit de cacao: receta sin azúcar, sin harina y con solo 3 ingredientes

Una receta exprés que se realiza con pocos ingredientes y en pasos sencillos. Su sabor y textura generan una sensación irresistible para el desayuno o merienda.

Esta receta es ideal para quienes buscan continuar con la sensación de comer algo dulce pero con ingredientes saludables para la alimentación.

La mini torta fit es una receta que combina muy pocos ingredientes para crear una torta húmeda y esponjosa sin recurrir al azúcar refinada y a la harina. Su textura se logra con solo mezclar elementos cotidianos de la cocina. El procedimiento es simple y puede ser en sartén u horno.

La combinación de la banana madura con cacao puro y huevos puede transformarse en una opción dulce sin sumar harinas ni azúcares. Este tipo de preparación es saludable y el resultado final sorprende por su sabor irresistible.

Ingredientes y paso a paso para la mini torta fit Ingredientes: 2 bananas maduras.

maduras. 2 huevos.

1/3 taza de cacao amargo.

amargo. Opcional: chips de chocolate amargo para decoración. Paso a paso: Primero debemos procesar todos los ingredientes, a excepción de los chips. Este inicio obtiene una textura espesa y aireada que reemplaza lo que brinda habitualmente la harina. Una vez lista la mezcla, debemos derramarla en una sartén o si se intenta cocinar en horno podemos agregarle polvo de hornear dentro de una budinera a 180 grados para que luego salga con un interior húmedo, similar al de una torta clásica. En cualquiera de los casos, debe cocinarse durante 20 minutos para que su consistencia sea firme por fuera y húmeda por dentro. Tiempo antes de apagar el fuego, agregamos los chips por arriba para que se derritan. Cómo cocinarla correctamente en sartén u horno La cocción es uno de los puntos que despiertan más preguntas porque la ausencia de harina suele generar dudas. Sin embargo, la estructura se mantiene gracias a la unión entre banana y huevo.

Cocinar a fuego mínimo evita que la base se queme antes de que el centro tome firmeza. Si se hace al horno, se recomienda una budinera chica que permita que el calor llegue de manera pareja. Dejar que la mezcla se asiente unos minutos antes de servir mejora la textura final porque el cacao termina de hidratarse.

Qué beneficios aporta Uno de los beneficios principales es que se trata de una receta apta para quienes reducen el consumo de azúcar o no utilizan harinas refinadas.

o no utilizan La banana aporta energía natural y el cacao suma antioxidantes sin necesidad de endulzantes artificiales.

Otro punto a favor es que puede adaptarse con facilidad agregando esencia, frutos secos, ralladura de cítricos u opciones similares sin alterar la base. Esta torta fit de cacao muestra que la simple combinación de estos 3 ingredientes pueden reemplazar procesos más complejos y lograr un postre atractivo y fácil de preparar. Su textura, la ausencia de harinas y azúcares y la posibilidad de cocinarla en sartén o al horno la convierten en una opción versátil.