Tarta saludable de manzana: receta sin horno, sin azúcar y sin harina

Una receta liviana que combina ingredientes simples, saludables y no hace falta prender el horno. El resultado brinda una masa firme y aromática.

Esta receta aporta combinaciones saludables para disfrutarla sin culpa. En sartén, se logra una preparación simple y rápida.

Hay recetas que parecen comunes hasta que un detalle cambia por completo lo que uno espera y esta versión de tarta de manzana entra justo en esa categoría. Sin harina, azúcar ni horno es posible conseguir una textura consistente con ingredientes que logran un resultado que sorprende.

Esta receta es bastante sencilla y es lo que más llama la atención, aunque detrás del aspecto final hay una técnica que permite que la fruta se cocine de manera pareja y adopte la firmeza que se espera. La unión de todos los ingredientes concentra un sabor natural y un bocado fresco irresistible.

tarta de manzana Esta receta aporta combinaciones saludables para disfrutarla sin culpa. En sartén, se logra una preparación simple y rápida. WEB Ingredientes y paso a paso de la tarta de manzana en sartén Ingredientes: 2 manzanas rojas o verdes.

rojas o verdes. 3 huevos.

100 gr de queso crema.

1 cucharadita de canela.

Opcional mermelada sin azúcar y nueces. Primeros pasos antes de la cocción Primero debemos pelar las manzanas y cortarlas en láminas finas, preferentemente con mandolina para que todas tengan el mismo espesor y se cocinen de manera uniforme. En un bol, mezclamos los huevos con el queso crema y la canela hasta lograr una preparación homogénea. Luego, en esa mezcla hay que incorporar las manzanas, manteniendo algunas rodajas aparte para decorar la superficie. Toda esa mezcla se cocina en una sartén engrasada a fuego bajo, lo que evita que se adhiera y permite que el calor llegue lentamente al centro. Ese ritmo de cocción es fundamental para que las manzanas liberen su humedad y se integren con los huevos, que cumplen la función de ligar todos los componentes. tarta de manzana Esta receta aporta combinaciones saludables para disfrutarla sin culpa. En sartén, se logra una preparación simple y rápida. WEB La técnica en la sartén que define la textura final Para obtener la consistencia esperada, la sartén debe permanecer tapada durante los primeros 20 minutos . El vapor que se genera dentro actúa como un horno suave y permite que la mezcla se cocine desde arriba sin quemarse en la base.

esperada, la sartén debe permanecer . El que se genera dentro actúa como un horno suave y permite que la mezcla se cocine desde arriba sin quemarse en la base. Después de ese tiempo se retira la tapa y se cocina 5 minutos más, lo que ayuda a eliminar cualquier resto de líquido y fija la estructura de la tarta. De esta forma, no es necesario añadir azúcar, ya que durante la cocción lenta las manzanas concentran sus azúcares naturales. La canela potencia ese dulzor sin intervenir en la textura, mientras que el queso crema aporta suavidad.

La ausencia de harina hace que la preparación sea apta para quienes buscan opciones más livianas, y su versatilidad permite sumar ingredientes opcionales.

La clave está en mantener la temperatura baja, la tapa bien ajustada y la paciencia para que el vapor cumpla su función.

tarta de manzana Esta receta aporta combinaciones saludables para disfrutarla sin culpa. En sartén, se logra una preparación simple y rápida. WEB Esta tarta simple sin horno, sin azúcar y sin harina demuestra que con pocos ingredientes y una técnica precisa es posible obtener una preparación firme, aromática y suave. La cocción al vapor dentro de la sartén transforma la mezcla y permite disfrutar sin culpa.