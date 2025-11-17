17 de noviembre de 2025 - 09:01

Pan de chocolate en sartén: sin levadura, sin manteca y listo en 6 minutos para el mate

Este pan de chocolate en sartén es ideal para tus recetas rápidas: una comida casera con pocos ingredientes y una opción dulce equilibrada en nutrición.

Por Ignacio Alvarado

Este pan de chocolate se volvió un clásico entre las recetas rápidas porque ofrece una comida casera lista en minutos, ideal para acompañar el mate y sin necesidad de usar levadura ni manteca. Está hecho con pocos ingredientes y mantiene una buena dosis de nutrición gracias a su mezcla equilibrada.

En un contexto donde las personas buscan recetas simples y rendidoras, este pan express se destaca por su textura suave, su sabor intenso y su capacidad de transformarse en una comida rápida sin perder calidad. Usar ingredientes accesibles y técnicas cortas permite disfrutar algo dulce sin resignar nutrición, algo clave en estos tiempos.

Ingredientes

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de cacao amargo

  • 3 cucharadas de azúcar o edulcorante

  • 4 cucharadas de harina leudante

  • 1 chorrito de leche

  • 1 cucharadita de vainilla

  • 1 pizca de sal

  • Chips de chocolate opcionales para sumar textura y nutrición

  • Todos estos ingredientes se usan en recetas rápidas y funcionan perfecto como comida casera.

Paso a paso

  • En un bowl, mezclá el huevo con el azúcar hasta integrar. Este paso, común en muchas recetas, aporta aire y mejora la nutrición del resultado final.

  • Sumá el cacao, la sal y la vainilla. Uní bien estos ingredientes para lograr un sabor parejo y una comida dulce equilibrada.

  • Incorporá la harina leudante y la leche hasta obtener una mezcla espesa. Esta base aparece seguido en recetas rápidas porque permite cocinar sin levadura y mantener buena nutrición.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo y volcá la preparación formando un disco grueso.

  • Tapá y cociná durante 3 minutos. Dalo vuelta y cociná 3 minutos más. En total, con solo 6 minutos, obtenés una comida casera hecha con ingredientes simples y lista para el mate.

  • Dejá entibiar y serví. Este pan demuestra que la nutrición también puede ser rica, práctica y rápida.

