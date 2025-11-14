Listo en 5 minutos: este pan de coco es ideal para tu desayuno saludable

Este pan de coco exprés se prepara en solo cinco minutos, sin horno y con ingredientes simples que tenés en casa. Esponjoso, aromático y naturalmente dulce, es una opción perfecta para un desayuno liviano lleno de energía. Aprender recetas fáciles y saludables como esta permite sumar variedad sin perder tiempo.
Ingredientes esenciales
- 1 huevo
- 2 cucharadas de harina de coco o coco rallado fino
- 1 cucharada de yogur natural (puede ser vegano)
- 1 cucharadita de miel o edulcorante
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 chorrito de aceite de coco (o aceite neutro)
- 1 pizca de sal
- Opcional: unas gotas de esencia de vainilla
Paso a paso en 5 minutos
- En un bowl chico, batí el huevo con la miel hasta integrar bien.
- Sumá el yogur, el aceite de coco y la vainilla, y mezclá.
- Agregá la harina de coco, la sal y el polvo de hornear.
- Mezclá hasta lograr una masa espesa y homogénea.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo y engrasá apenas.
- Verté la mezcla formando un disco de 1 cm de espesor.
- Cociná 2 minutos por lado, tapando la sartén para lograr una cocción pareja.
En pocos minutos vas a tener un pan suave, dorado y con perfume a coco.
Consejos para un resultado perfecto
- Si querés una textura más esponjosa, sumá 1 cucharada extra de yogur.
- Si preferís un toque dulce más marcado, agregá chips de chocolate o pasas.
- Podés hacerlo en sandwichera y queda igual de bien.
- Va perfecto con fruta fresca, mantequilla de maní, dulce sin azúcar o yogur.
- En versión salada, omití la miel y sumá queso rallado o semillas.
Cómo acompañarlo para un desayuno completo
- Café o té
- Rodajas de banana
- Un bowl chico de yogur natural
- Semillas (chía, lino, sésamo)
- Un chorrito de miel
Es una forma rápida de arrancar el día con algo nutritivo, sin harinas y con el sabor suave del coco.
En solo 5 minutos, este pan de coco saludable se convierte en una alternativa ideal para variar tus mañanas sin cocinar de más. Liviano, aromático y perfecto para quienes aman los desayunos prácticos.