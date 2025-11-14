14 de noviembre de 2025 - 09:45

Listo en 5 minutos: este pan de coco es ideal para tu desayuno saludable

Recetas. Ideal para quienes buscan algo rápido, sin harina y con sabor tropical, este pan combina fibra, proteínas y una textura suave irresistible.

Este pan de coco exprés se prepara en solo cinco minutos, sin horno y con ingredientes simples que tenés en casa.
Por Andrés Aguilera

Ingredientes esenciales

  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de harina de coco o coco rallado fino
  • 1 cucharada de yogur natural (puede ser vegano)
  • 1 cucharadita de miel o edulcorante
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • 1 chorrito de aceite de coco (o aceite neutro)
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: unas gotas de esencia de vainilla

Paso a paso en 5 minutos

  • En un bowl chico, batí el huevo con la miel hasta integrar bien.
  • Sumá el yogur, el aceite de coco y la vainilla, y mezclá.
  • Agregá la harina de coco, la sal y el polvo de hornear.
  • Mezclá hasta lograr una masa espesa y homogénea.
  • Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo y engrasá apenas.
  • Verté la mezcla formando un disco de 1 cm de espesor.
  • Cociná 2 minutos por lado, tapando la sartén para lograr una cocción pareja.

En pocos minutos vas a tener un pan suave, dorado y con perfume a coco.

En pocos minutos vas a tener un pan suave, dorado y con perfume a coco.

Consejos para un resultado perfecto

  • Si querés una textura más esponjosa, sumá 1 cucharada extra de yogur.
  • Si preferís un toque dulce más marcado, agregá chips de chocolate o pasas.
  • Podés hacerlo en sandwichera y queda igual de bien.
  • Va perfecto con fruta fresca, mantequilla de maní, dulce sin azúcar o yogur.
  • En versión salada, omití la miel y sumá queso rallado o semillas.

Cómo acompañarlo para un desayuno completo

  • Café o té
  • Rodajas de banana
  • Un bowl chico de yogur natural
  • Semillas (chía, lino, sésamo)
  • Un chorrito de miel

Es una forma rápida de arrancar el día con algo nutritivo, sin harinas y con el sabor suave del coco.

En solo 5 minutos, este pan de coco saludable se convierte en una alternativa ideal para variar tus mañanas sin cocinar de más. Liviano, aromático y perfecto para quienes aman los desayunos prácticos.

