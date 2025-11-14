Listo en 5 minutos: este pan de coco es ideal para tu desayuno saludable

Recetas. Ideal para quienes buscan algo rápido, sin harina y con sabor tropical, este pan combina fibra, proteínas y una textura suave irresistible.

Este pan de coco exprés se prepara en solo cinco minutos, sin horno y con ingredientes simples que tenés en casa. Esponjoso, aromático y naturalmente dulce, es una opción perfecta para un desayuno liviano lleno de energía. Aprender recetas fáciles y saludables como esta permite sumar variedad sin perder tiempo.

Ingredientes esenciales 1 huevo

2 cucharadas de harina de coco o coco rallado fino

o coco rallado fino 1 cucharada de yogur natural (puede ser vegano)

(puede ser vegano) 1 cucharadita de miel o edulcorante

o edulcorante ½ cucharadita de polvo de hornear

1 chorrito de aceite de coco (o aceite neutro)

(o aceite neutro) 1 pizca de sal

Opcional: unas gotas de esencia de vainilla Paso a paso en 5 minutos En un bowl chico, batí el huevo con la miel hasta integrar bien.

con la hasta integrar bien. Sumá el yogur , el aceite de coco y la vainilla , y mezclá.

, el y la , y mezclá. Agregá la harina de coco , la sal y el polvo de hornear .

, la y el . Mezclá hasta lograr una masa espesa y homogénea.

Calentá una sartén antiadherente a fuego mínimo y engrasá apenas.

a fuego mínimo y engrasá apenas. Verté la mezcla formando un disco de 1 cm de espesor.

Cociná 2 minutos por lado, tapando la sartén para lograr una cocción pareja. En pocos minutos vas a tener un pan suave, dorado y con perfume a coco.

Consejos para un resultado perfecto Si querés una textura más esponjosa, sumá 1 cucharada extra de yogur .

. Si preferís un toque dulce más marcado, agregá chips de chocolate o pasas.

o pasas. Podés hacerlo en sandwichera y queda igual de bien.

y queda igual de bien. Va perfecto con fruta fresca , mantequilla de maní , dulce sin azúcar o yogur.

, , o yogur. En versión salada, omití la miel y sumá queso rallado o semillas. Cómo acompañarlo para un desayuno completo Café o té

Rodajas de banana

Un bowl chico de yogur natural

Semillas (chía, lino, sésamo)

Un chorrito de miel Es una forma rápida de arrancar el día con algo nutritivo, sin harinas y con el sabor suave del coco.

En solo 5 minutos, este pan de coco saludable se convierte en una alternativa ideal para variar tus mañanas sin cocinar de más. Liviano, aromático y perfecto para quienes aman los desayunos prácticos.