14 de noviembre de 2025 - 16:32

Cómo hacer un delicioso cheesecake casero de frutillas y en menos de 5 minutos

La receta de esta torta de queso es muy sencilla y el resultado es un cheesecake cremoso, liviano y personalizable.

cheese cake exprés
Por Daniela Leiva

El cheesecake exprés es de esas recetas que que parecen magia: con pocos ingredientes, cero complicación y lista en menos de cinco minutos gracias al microondas. Para hacerlo no o hace falta prender el horno, es una versión suave, cremosa, con sabor a cheesecake clásico y perfecta para cuando querés algo dulce.

Además, es ideal para quienes viven solos, para una merienda improvisada o para sorprender sin esfuerzo. La textura queda firme pero tierna, y podés personalizarla con toppings: mermelada de frutos rojos, dulce sin azúcar, fruta fresca, un toque de limón o lo que tengas a mano.

Este cheesecake es la prueba de que no hace falta tiempo ni complicaciones para disfrutar algo rico y casero. Es cremoso, liviano, personalizable y perfecto para sacarte el antojo dulce en cuestión de minuto

cheesecake de frutilla

Ingredientes para hacer el cheesecake exprés

  • 3 huevos
  • 125 g de yogur griego (o reemplazar por más queso crema o mascarpone)
  • 125 g de queso crema o mascarpone
  • Unas gotas de endulzante sabor vainilla (si no tenés, usá esencia de vainilla y el endulzante que uses normalmente)

Para decorar

‍El paso a paso para preparar un delicioso cheesecake en microondas

  1. En una licuadora, procesadora o simplemente con un mixer, triturá todos los ingredientes hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos. La consistencia debe ser fluida, parecida a la de una mezcla de panqueques.
  2. Volcá la mezcla en un recipiente apto para microondas. Cociná a máxima potencia durante 4 minutos y medio.
  3. Ojo con este paso: cada microondas calienta distinto, así que conviene revisar a los 4 minutos. El cheesecake tiene que estar firme en los bordes y apenas tembloroso en el centro.
  4. Si preferís hacer porciones individuales, dividí la mezcla en tres vasitos aptos para microondas. En ese caso, con 1 minuto por vasito suele ser suficiente.
  5. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera por al menos 2 horas. Cuanto más frío esté, mejor la textura.
  6. Desmoldá con cuidado, cubrí con una buena cucharada de mermelada de frutillas y sumá frutillas frescas para darle ese toque fresco y vibrante.
