13 de noviembre de 2025 - 16:06

Sin gluten y sin azúcar: cómo hacer un budín de banana solo con 5 ingredientes y en minutos

Esta es de esas recetas fácil de preparar y con ingredientes reales, una opción casera y saludable que demuestra que comer rico también puede ser simple.

budín de banana sin gluten
Por Daniela Leiva

Hay recetas que te sacan del apuro cuando querés algo dulce, casero y saludable al mismo tiempo. Este budín de banana sin azúcar, sin gluten y con pocos ingredientes es exactamente eso: simple, tierno, húmedo y con un aroma irresistible que llena toda la cocina. Ideal para acompañar con un café, como snack de media tarde o para el desayuno.

Lo mejor de todo es que no necesitás ser un experto en repostería para hacerlo porque lleva ingredientes fáciles de conseguir, no lleva harinas refinadas y se prepara en pocos pasos.

Esta receta es perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. Tiene azúcares naturales de la banana, proteínas del yogur griego y harinas saludables como la de avena y almendra, que le dan una textura suave y húmeda. Y si querés hacerlo aún más tentador, podés sumar chips de chocolate sin azúcar.

Ingredientes para el budín sin gluten

  • 3 bananas (cuanto más maduras, más dulce quedará)
  • 150 g de yogur griego o natural sin azúcar
  • 50 g de harina de almendras
  • 100 g de harina de avena (podés usar sin gluten si preferís)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Opcional: chips de chocolate sin azúcar o nueces picadas

El paso a paso para hacer un delicioso y saludable budín de banana

  1. Encendé el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Si usás molde de metal o vidrio, engrasalo con un poco de aceite o rocío vegetal; si tenés uno de silicona, no hace falta.
  2. En un bol grande, pisá dos bananas con un tenedor hasta que queden bien hechas puré. Agregá los huevos y mezclá hasta que esté todo integrado.
  3. Incorporá el yogur griego y mezclá bien. Después añadí las harinas (de almendra y de avena) junto con el polvo de hornear. Si te gusta más dulce, podés agregar una cucharadita de stevia o miel.
  4. Verté la mezcla en el molde y colocá la tercera banana cortada a la mitad encima para decorar. Si querés, espolvoreá con chips de chocolate sin azúcar o trocitos de frutos secos.
  5. Llevá el budín al horno por unos 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio. Si ves que se dora demasiado arriba, cubrilo con papel aluminio los últimos 10 minutos.
  6. Una vez cocido, sacalo del horno y dejalo enfriar antes de desmoldar. Queda increíble tibio, pero aún mejor al día siguiente: más firme, húmedo y con un sabor a banana espectacular.
