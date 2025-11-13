Sin gluten y sin azúcar: cómo hacer un budín de banana solo con 5 ingredientes y en minutos

Hay recetas que te sacan del apuro cuando querés algo dulce, casero y saludable al mismo tiempo. Este budín de banana sin azúcar, sin gluten y con pocos ingredientes es exactamente eso: simple, tierno, húmedo y con un aroma irresistible que llena toda la cocina. Ideal para acompañar con un café, como snack de media tarde o para el desayuno.
Lo mejor de todo es que no necesitás ser un experto en repostería para hacerlo porque lleva ingredientes fáciles de conseguir, no lleva harinas refinadas y se prepara en pocos pasos.
Además, aprovechás esas bananas que ya están demasiado maduras y que muchas veces terminan en la basura, transformándolas en un budín delicioso y nutritivo.
Esta receta es perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor. Tiene azúcares naturales de la banana, proteínas del yogur griego y harinas saludables como la de avena y almendra, que le dan una textura suave y húmeda. Y si querés hacerlo aún más tentador, podés sumar chips de chocolate sin azúcar.