Sin azúcar, sin harina y sin aceite: cómo hacer galletitas de naranja húmedas por dentro y crujientes por fuera

Estas galletitas de naranja son saludables, sin gluten, con un aroma cítrico irresistible y una textura que te enamora desde el primer bocado.

Los argentinos, con su rica tradición repostera, tienen una debilidad por las galletitas para acompañar el mate o el café. Y darse estos gustos, cuidando la salud, es posible porque se pueden preparar unas deliciosas galletas de naranja, sin gluten y sin azúcares refinados.

Sin recaer en complejas preparaciones y en ingredientes inalcanzables, esta receta de galletas sin harina y sin azúcar es tan sencilla como gratificante, ideal para quienes buscan opciones saludables para celíacos, diabéticos, o simplemente para cualquiera que desee reducir su consumo de harinas y endulzantes artificiales sin renunciar al placer.

Galletitas caseras de naranja, ideales para acompañar el mate o el café. La combinación de ingredientes de esta receta no solo aporta un sabor excepcional, sino también importantes beneficios nutricionales. Las almendras molidas son ricas en grasas saludables y proteínas, la avena suma fibra que promueve la saciedad y el tránsito intestinal, y la naranja nos inunda de Vitamina C y antioxidantes.

El resultado es una galleta de textura suave, ligeramente húmeda por dentro y con ese toque crujiente justo que buscamos, perfecta para mojar en el café con leche o simplemente disfrutar en soledad, sintiendo cómo el aroma a naranja transforma su cocina en un refugio de paz.