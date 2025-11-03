3 de noviembre de 2025 - 15:21

Sin azúcar, sin harina y sin aceite: cómo hacer galletitas de naranja húmedas por dentro y crujientes por fuera

Estas galletitas de naranja son saludables, sin gluten, con un aroma cítrico irresistible y una textura que te enamora desde el primer bocado.

galletas de naranja caseras
Por Daniela Leiva

Sin recaer en complejas preparaciones y en ingredientes inalcanzables, esta receta de galletas sin harina y sin azúcar es tan sencilla como gratificante, ideal para quienes buscan opciones saludables para celíacos, diabéticos, o simplemente para cualquiera que desee reducir su consumo de harinas y endulzantes artificiales sin renunciar al placer.

recetasgratis23_538800648_18285528082260014_8943724312279619148_n
Galletitas caseras de naranja, ideales para acompañar el mate o el café.

La combinación de ingredientes de esta receta no solo aporta un sabor excepcional, sino también importantes beneficios nutricionales. Las almendras molidas son ricas en grasas saludables y proteínas, la avena suma fibra que promueve la saciedad y el tránsito intestinal, y la naranja nos inunda de Vitamina C y antioxidantes.

El resultado es una galleta de textura suave, ligeramente húmeda por dentro y con ese toque crujiente justo que buscamos, perfecta para mojar en el café con leche o simplemente disfrutar en soledad, sintiendo cómo el aroma a naranja transforma su cocina en un refugio de paz.

Ingredientes necesarios para preparar estas galletas saludables y deliciosas

  • 2 naranjas (Utilizaremos la ralladura y el jugo)
  • 1 taza de almendras molidas
  • ½ taza de copos de avena
  • 1 huevo
  • ¼ cdta de esencia de vainilla (opcional)
  • ¼ cdta de polvo de hornear
  • Pizca de sal
  • Endulzante natural al gusto (stevia, miel o dátiles triturados)
    galletas de naranja

E‍l paso a paso para obtener unas galletas de naranja perfectas

  1. Precaliente el horno a 180 °C (temperatura media).
  2. En un bowl de tamaño mediano, combine el jugo fresco y la ralladura de las dos naranjas. Incorpore el huevo, el endulzante natural de su elección y la esencia de vainilla (si opta por usarla). Bata estos ingredientes suavemente hasta que estén bien integrados.
  3. En el mismo bowl, agregue los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  4. Mezcle todos los ingredientes. Es crucial trabajar la mezcla hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa. Si la nota muy seca, puede añadir un poquito más de jugo de naranja. Si está muy húmeda, sume una cucharada extra de almendras molidas.
  5. Tome porciones de la masa, forme pequeñas bolitas con las manos y aplástelas ligeramente para darles forma de galleta. Dispóngalas sobre una bandeja de horno previamente cubierta con papel de hornear.
  6. Lleve al horno por un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos. Deberán salir con un color dorado tenue en los bordes.
  7. Retire las galletas del horno y déjelas enfriar completamente sobre una rejilla. Al enfriarse, terminarán de adquirir su consistencia y estarán listas para disfrutar.
