22 de octubre de 2025 - 09:23

Galletas de manteca en pocos minutos y con solo 3 ingredientes que todos tienen

Recetas para la tarde. Estas galletitas son ideales para acompañar el mate, un café o simplemente como un snack dulce en cualquier momento del día.

Estas galletitas con pocos ingredientes son ideales para acompañar el mate de la tarde.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Si existe algo mejor que el mate de la tarde acompañado de unas galletitas hechas en casa, es mejor no saberlo. Estas galletitas de manteca son perfectas: dulces, crujientes y muy fáciles de hacer, para olvidarse del acompañante de la mediatarde.

Recetas
Estas galletitas con pocos ingredientes son ideales para acompañar el mate de la tarde.

Ingredientes

  • 300 g de harina común.
  • 200 g de manteca a temperatura ambiente.
  • 100 g de azúcar.

Paso a paso para hacer galletitas de manteca

  1. Preparar la crema base: En un recipiente grande, colocá la manteca en punto pomada y el azúcar. Con la ayuda de una cuchara, mezclá ambos ingredientes hasta obtener una crema suave y homogénea.
  2. Incorporar la harina: Agregá la harina de a poco a la mezcla anterior, integrándola suavemente con una espátula o tus manos. Continuá mezclando hasta que la harina se integre por completo y se forme una masa uniforme.
  3. Amasar y refrigerar: Llevá la masa a una superficie lisa y amásala durante un par de minutos hasta formar una bola unificada. Envolvé la masa en papel film o colocala en una bolsa y llevá a la heladera.
  4. Formar las galletitas: Pasados algunos minutos, sacá la masa de la heladera y estirala con un palo de amasar hasta obtener un grosor deseado Usá cortadores de galletitas de la forma que más te guste o simplemente cortá círculos con la ayuda de un vaso. Una vez listas, volvélas a llevar a la heladera mientras precalentás el horno.
  5. Hornear: Precalentá el horno a 180 °C. Colocá las galletitas frías en una bandeja para horno, asegurándote de dejar un pequeño espacio entre cada una. Horneá por aproximadamente 20 minutos, o hasta que los bordes se vean levemente dorados. Evitá que se cocinen demasiado para que mantengan su textura suave y mantecosa.
  6. Enfriar y disfrutar: Retirá las galletitas del horno y dejalas enfriar sobre una rejilla antes de servir.
    Estas galletitas con pocos ingredientes son ideales para acompañar el mate de la tarde.

