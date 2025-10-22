Galletas de manteca en pocos minutos y con solo 3 ingredientes que todos tienen

Si existe algo mejor que el mate de la tarde acompañado de unas galletitas hechas en casa, es mejor no saberlo. Estas galletitas de manteca son perfectas: dulces, crujientes y muy fáciles de hacer, para olvidarse del acompañante de la mediatarde.
Recetas para la tarde. Estas galletitas son ideales para acompañar el mate, un café o simplemente como un snack dulce en cualquier momento del día.
Si existe algo mejor que el mate de la tarde acompañado de unas galletitas hechas en casa, es mejor no saberlo. Estas galletitas de manteca son perfectas: dulces, crujientes y muy fáciles de hacer, para olvidarse del acompañante de la mediatarde.
Con ingredientes básicos y un paso a paso sencillo, podés crear unas galletitas suaves y sabrosas que te harán recordar los sabores de la infancia.