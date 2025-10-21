21 de octubre de 2025 - 11:30

Flan de leche condensada exprés con 4 ingredientes: receta fácil y deliciosa

Este postre de leche condensada es un clásico infalible y de pocos ingredientes, para resolver rápido el menú familiar.

Esta receta es ideal para esos días donde se quiere comer algo sano y rico.

Esta receta es ideal para esos días donde se quiere comer algo sano y rico.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Si te gustan las recetas rápidas y un postre irresistible, este flan de leche condensada es la opción ideal. Con pocos ingredientes y sin complicaciones, podés hacer un flan casero con una textura suave y un sabor increíble. Además, es perfecto para esos momentos en los que querés algo dulce sin pasar horas en la cocina.

Leé además

sin harina ni azucar: como preparar una deliciosa torta de ricota facil y con pocos ingredientes

Sin harina ni azúcar: cómo preparar una deliciosa torta de ricota fácil y con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva
Este árbol es considerado uno de los frutales más convenientes para climas templados o cálidos.

El árbol que no levanta el piso con su raíz: ofrece frutas en verano y resiste a la sequía

Por Lucas Vasquez
Recetas
Esta receta es ideal para esos días donde se quiere comer algo sano y rico.

Esta receta es ideal para esos días donde se quiere comer algo sano y rico.

Ingredientes

  • 1 lata de leche condensada.
  • 2 medidas de la lata de leche común.
  • 3 huevos.
  • 3 cucharadas de azúcar.
Recetas
Esta receta es ideal para esos días donde se quiere comer algo sano y rico.

Esta receta es ideal para esos días donde se quiere comer algo sano y rico.

Paso a paso para hacer este postre

  1. Hacer el caramelo: Colocá las tres cucharadas de azúcar en una sartén y calentá a fuego medio. No lo mezcles, simplemente dejá que el azúcar se derrita hasta volverse un caramelo dorado. Cuando esté listo, volcá el caramelo en las flaneras o en un molde grande, cubriendo bien la base.
  2. Preparar la mezcla del flan: En un bol, batí los huevos junto con la leche condensada y la leche común. Revolvé bien hasta que todo quede bien integrado y sin grumos.
  3. Cocción al baño maría: Verté la mezcla en las flaneras y llevá al horno precalentado a 180°C. Cociná a baño maría durante aproximadamente una hora.
  4. Enfriar y desmoldar: Cuando esté listo, dejá que el flan se enfríe a temperatura ambiente y luego guardalo en la heladera por unas horas. Para desmoldarlo fácilmente, pasá un cuchillo por los bordes y sumergí la base del molde en agua caliente durante unos segundos.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

como hacer leche vegetal en casa con 2 ingredientes, facil y rapido

Cómo hacer leche vegetal en casa con 2 ingredientes, fácil y rápido

Por Andrés Aguilera
ni bicarbonato, ni limon, ni vinagre: como limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada

Por Andrés Aguilera
El café en el shampoo se volvió uno de los trucos de higiene más virales por su efecto fortificante.

Poné café en tu shampoo: el truco casero que da brillo y fuerza al cabello

Por Ignacio Alvarado
En el jardín, las plantas y la jardinería, el té usado nutre naturalmente.

Tirar té usado a las plantas: por qué lo hacen los jardineros expertos

Por Ignacio Alvarado