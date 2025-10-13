13 de octubre de 2025 - 10:39

Cómo hacer leche vegetal en casa con 2 ingredientes, fácil y rápido

Con solo dos ingredientes de la cocina, podés preparar una leche vegetal natural, sin aditivos ni conservantes.

Por Andrés Aguilera

Cada vez más personas eligen las leches vegetales como alternativa a la leche tradicional. Son fáciles de hacer, más livianas para la digestión y se adaptan a dietas veganas, sin lactosa o sin gluten. Además, su preparación casera permite controlar los ingredientes y evitar conservantes o azúcares añadidos.

Ingredientes para hacer leche vegetal casera

  • 1 taza de frutos secos, semillas o cereales (puede ser almendras, avena o maní).

  • 4 tazas de agua filtrada o mineral.

Con esta base podés preparar diferentes versiones: leche de almendras, leche de avena, leche de maní o incluso combinarlas entre sí.

image

Paso a paso para preparar leche vegetal

  • Remojar los frutos secos o cereales en agua durante al menos 8 horas (o toda la noche). Esto ayuda a ablandarlos y facilita el licuado.

  • Escurrir y enjuagar bien antes de licuar.

  • Colocar en una licuadora junto con las 4 tazas de agua filtrada.

  • Licuar durante 1 o 2 minutos, hasta que la mezcla quede cremosa.

  • Colar usando una tela vegetal o un filtro fino, presionando bien para extraer todo el líquido.

  • Guardar la leche en una botella de vidrio en la heladera por hasta 3 días.

El residuo que queda en la tela (conocido como okara) se puede aprovechar para preparar galletitas, panqueques o panes caseros, evitando desperdicios.

Consejos para una leche vegetal perfecta

  • Si querés una textura más espesa, usá menos agua (3 tazas en lugar de 4).

  • Para saborizar, podés añadir esencia de vainilla, una pizca de canela o una cucharadita de miel.

  • La leche de avena tiende a espesar si se calienta; en cambio, la de almendras y la de maní son más estables para usar en café o té.

image

Beneficios de preparar tu propia leche vegetal

Además de ser una opción saludable y económica, las leches vegetales aportan vitaminas, minerales y grasas buenas, dependiendo del ingrediente base.

Son perfectas para usar en licuados, café, recetas de repostería o directamente para acompañar el desayuno.

