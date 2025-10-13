Adiós a los sahumerios: la nueva tendencia económica, natural y funcional para aromatizar tu casa

El sahumerio no es la única opción que hay cuando querés que tu hogar huela bien, y una mezcla en particular se volvió tendencia : laurel con clavos de olor, una combinación que no solo perfuma el ambiente sino que también purifica el aire y ayuda a crear una sensación de calma y bienestar .

Este truco casero , además de ser económico, tiene raíces antiguas. El laurel se asocia desde hace siglos con la energía positiva , la limpieza y la protección del hogar .

Por su parte, los clavos de olor son conocidos por su perfume intenso, cálido y especiado, con propiedades antibacterianas y desodorizantes .

Por eso, cuando ambos se queman juntos o se hierven, liberan un aroma natural y duradero que ayuda a eliminar malos olores , despejar el ambiente y generar una atmósfera más serena.

A diferencia de los sahumerios comerciales, que muchas veces contienen fragancias sintéticas o residuos que pueden irritar, el sahumerio natural de laurel y clavo no contamina y se prepara con elementos comunes de la cocina .

Además, su fragancia es más suave, auténtica y adaptable, ya que podés usarla tanto para aromatizar el hogar como para acompañar momentos de relajación o meditación.

Ingredientes

4 o 5 hojas de laurel secas

6 a 8 clavos de olor enteros

Una vela o un carbón vegetal (si querés usarlo como sahumerio)

O bien, una olla pequeña con agua (si preferís hacerlo en infusión aromática)

Cómo hacer el sahumerio natural de laurel y clavo de olor

Tenés dos formas de aprovechar esta mezcla. La primera es quemarla, como un sahumerio tradicional. La segunda es hervirla, como un aromatizante ambiental. Ambas funcionan muy bien, y podés elegir según el efecto que busques.

Método 1: sahumerio en seco

Si querés usarlo como un sahumerio natural, colocá sobre un recipiente resistente al calor (puede ser un incensario, una cazuelita o incluso una tapa de lata) una hoja de laurel seca. Luego, encendela con cuidado con un fósforo o acercándola a una vela. Cuando empiece a liberar humo, añadí un par de clavos de olor sobre la hoja. El humo que se desprende perfumará el ambiente de inmediato con un aroma cálido y especiado.

Este método es ideal para purificar el aire, sobre todo después de cocinar o cuando querés renovar la energía del hogar. Además, el humo del laurel tiene un efecto repelente suave contra mosquitos y otros insectos.

laurel y clavo de olor

Método 2: infusión aromática

Si preferís evitar el humo, podés usar la mezcla como infusión perfumada. En una olla pequeña con dos tazas de agua, colocá las hojas de laurel y los clavos de olor. Llevá a hervor y luego bajá el fuego, dejá que el vapor se esparza por la casa durante unos minutos.

Este vapor ayuda a neutralizar olores de humedad o de cocina y deja una fragancia natural en los ambientes. Si querés prolongar el efecto, podés dejar el recipiente con la mezcla caliente en una habitación cerrada durante unos minutos.

Una vez que la mezcla enfría, podés usar el agua como limpiador natural porque sirve para pasar un trapo húmedo por mesas, estantes o pisos, dejando un aroma fresco y sin necesidad de productos químicos.

Por qué funciona esta tendencia

El laurel contiene aceites esenciales como el eucaliptol y el cineol, con propiedades antibacterianas y refrescantes. Los clavos de olor, por su parte, aportan eugenol, un compuesto aromático que combate bacterias y neutraliza olores fuertes. Juntos, actúan como un ambientador natural, capaz de limpiar el aire y aportar una fragancia duradera.

Además de sus beneficios prácticos, esta mezcla tiene un valor simbólico porque muchas personas la usan para “limpiar la energía” del hogar, especialmente después de momentos de estrés o cambios importantes.