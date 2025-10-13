13 de octubre de 2025 - 12:34

Adiós a los sahumerios: la nueva tendencia económica, natural y funcional para aromatizar tu casa

El aroma intenso de esta opción natural invita a relajarse y a conectar con una sensación de bienestar simple, sin depender de productos industriales.

sahumerio
Por Daniela Leiva

El sahumerio no es la única opción que hay cuando querés que tu hogar huela bien, y una mezcla en particular se volvió tendencia: laurel con clavos de olor, una combinación que no solo perfuma el ambiente sino que también purifica el aire y ayuda a crear una sensación de calma y bienestar.

Leé además

hervir hojas de laurel: cuales son los 5 beneficios en casa y por que lo recomiendan

Hervir hojas de laurel: cuáles son los 5 beneficios en casa y por qué lo recomiendan

Por Daniela Leiva
ni reposera ni hamaca: la alternativa mas liviana y comoda que sera tendencia en el verano 2026

Ni reposera ni hamaca: la alternativa más liviana y cómoda que será tendencia en el verano 2026

Por Andrés Aguilera

Por su parte, los clavos de olor son conocidos por su perfume intenso, cálido y especiado, con propiedades antibacterianas y desodorizantes.

laurel y clavo de olor1

Por eso, cuando ambos se queman juntos o se hierven, liberan un aroma natural y duradero que ayuda a eliminar malos olores, despejar el ambiente y generar una atmósfera más serena.

A diferencia de los sahumerios comerciales, que muchas veces contienen fragancias sintéticas o residuos que pueden irritar, el sahumerio natural de laurel y clavo no contamina y se prepara con elementos comunes de la cocina.

Además, su fragancia es más suave, auténtica y adaptable, ya que podés usarla tanto para aromatizar el hogar como para acompañar momentos de relajación o meditación.

Embed - Sabías que quemar clavos de olor, canela y laurel ayuda para atraer buenas vibras, además favorece el dinero, la buena suerte y el amor.#sanacionespiritual #tarot #magiablanca #horoscopo #rituales #atraerdinero #brujaverde #codigossagrados #hechizos #angeles #magia
@portal_731

Sabías que quemar clavos de olor, canela y laurel ayuda para atraer buenas vibras, además favorece el dinero, la buena suerte y el amor.#sanacionespiritual #tarot #magiablanca #horoscopo #rituales #atraerdinero #brujaverde #codigossagrados #hechizos #angeles #magia

sonido original - PORTAL-731

Ingredientes

  • 4 o 5 hojas de laurel secas
  • 6 a 8 clavos de olor enteros
  • Una vela o un carbón vegetal (si querés usarlo como sahumerio)
  • O bien, una olla pequeña con agua (si preferís hacerlo en infusión aromática)

Cómo hacer el sahumerio natural de laurel y clavo de olor

Tenés dos formas de aprovechar esta mezcla. La primera es quemarla, como un sahumerio tradicional. La segunda es hervirla, como un aromatizante ambiental. Ambas funcionan muy bien, y podés elegir según el efecto que busques.

Método 1: sahumerio en seco

Si querés usarlo como un sahumerio natural, colocá sobre un recipiente resistente al calor (puede ser un incensario, una cazuelita o incluso una tapa de lata) una hoja de laurel seca. Luego, encendela con cuidado con un fósforo o acercándola a una vela. Cuando empiece a liberar humo, añadí un par de clavos de olor sobre la hoja. El humo que se desprende perfumará el ambiente de inmediato con un aroma cálido y especiado.

Este método es ideal para purificar el aire, sobre todo después de cocinar o cuando querés renovar la energía del hogar. Además, el humo del laurel tiene un efecto repelente suave contra mosquitos y otros insectos.

laurel y clavo de olor

Método 2: infusión aromática

Si preferís evitar el humo, podés usar la mezcla como infusión perfumada. En una olla pequeña con dos tazas de agua, colocá las hojas de laurel y los clavos de olor. Llevá a hervor y luego bajá el fuego, dejá que el vapor se esparza por la casa durante unos minutos.

Este vapor ayuda a neutralizar olores de humedad o de cocina y deja una fragancia natural en los ambientes. Si querés prolongar el efecto, podés dejar el recipiente con la mezcla caliente en una habitación cerrada durante unos minutos.

Una vez que la mezcla enfría, podés usar el agua como limpiador natural porque sirve para pasar un trapo húmedo por mesas, estantes o pisos, dejando un aroma fresco y sin necesidad de productos químicos.

Por qué funciona esta tendencia

El laurel contiene aceites esenciales como el eucaliptol y el cineol, con propiedades antibacterianas y refrescantes. Los clavos de olor, por su parte, aportan eugenol, un compuesto aromático que combate bacterias y neutraliza olores fuertes. Juntos, actúan como un ambientador natural, capaz de limpiar el aire y aportar una fragancia duradera.

Además de sus beneficios prácticos, esta mezcla tiene un valor simbólico porque muchas personas la usan para “limpiar la energía” del hogar, especialmente después de momentos de estrés o cambios importantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cada vez más personas optan por reemplazar los colchones clásicos por esta tendencia que equilibra confort, higiene y salud postural.

Adiós colchones tradicionales: la nueva tendencia que los reemplaza es cómoda y no acumula suciedad

Por Lucas Vasquez
Este nuevo invento, suplanta para siempre los cepillos de dientes tradicionales.

Adiós al cepillo tradicional: la nueva tendencia para limpiarte los dientes que lo sustituirá

Por Alejo Zanabria
Este accesorio es tendencia en Europa porque no necesita mantenimiento ni se necesita instalación.

Adiós a las zapatillas tradicionales: el accesorio que es tendencia por sus entradas USB y durabilidad

Por Lucas Vasquez
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez