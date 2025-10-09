9 de octubre de 2025 - 17:11

Adiós a las zapatillas tradicionales: el accesorio que es tendencia por sus entradas USB y durabilidad

Un accesorio moderno promete resolver los enredos y arreglos constantes de las zapatillas eléctricas. Esta tendencia resiste varios dispositivos a la vez.

Por Lucas Vasquez

Durante años los prolongadores o zapatillas eléctricas clásicas fueron la solución rápida para conectar varios aparatos, pero también la causa de muchos enredos y recalentamientos. Ahora, existe una versión completamente rediseñada que es tendencia por sus entradas adicionales de USB y por su larga durabilidad.

Lo que más sorprende es que este nuevo modelo no necesita ninguna instalación ni mantenimiento. Su estructura combina materiales resistentes y una estética moderna que se adapta a cualquier espacio, manteniendo la funcionalidad sin sacrificar estilo ni seguridad eléctrica.

enchufes
El enchufe de superficie llegó para reemplazar a los prolongadores

El nuevo enchufe de superficie con entradas USB. está fabricado con una carcasa de plástico ultraresistente y una superficie de acero inoxidable que evita la rotura y la corrosión.

  • Su formato compacto permite instalarlo en posición horizontal o vertical, integrándose de manera elegante en cualquier ambiente.
  • A diferencia de las zapatillas eléctricas tradicionales, este accesorio puede colocarse en la esquina de la cocina o el escritorio (para que quede fijo existen almohadillas adhesivas), sin necesidad de perforar paredes ni muebles.
  • Su cable es de 2 metros y aporta una gran flexibilidad para conectar electrodomésticos, computadoras o dispositivos móviles sin esfuerzo.
  • En las versiones tradicionales incorpora cuatro tomas de corriente con disposición de 45 grados y dos entradas USB de carga rápida, lo que permite alimentar hasta seis dispositivos al mismo tiempo de forma segura.

Gracias a su diseño inteligente, evita el sobrecalentamiento y distribuye la energía de manera uniforme, garantizando un uso eficiente y prolongado.

enchufes de superficie con USB
Cómo podemos usarlo y por qué esta versión se volvió tan popular

El éxito de este tipo de enchufe se debe a su instalación simple y su funcionalidad práctica.

  • Según el sitio europeo Brennenstuhl, solo tenemos que colocarlo sobre una superficie plana, fijarlo con las almohadillas adhesivas y enchufarlo a una toma cercana. De hecho, no necesita tornillos ni herramientas, lo que reduce el riesgo de dañar muebles o paredes.
  • Su diseño permite mantener los espacios ordenados y seguros, evitando los enredos de cables que suelen causar accidentes domésticos.
  • Además, los puertos USB integrados eliminan la necesidad de cargadores externos, permitiendo conectar teléfonos, tablets y otros dispositivos directamente.
  • El acero inoxidable en todo su exterior permite una limpieza fácil pero además prolonga la vida útil del aparato. Por eso, en las cocinas, su resistencia al calor y la humedad no le provocan problemas.
enchufes de superficie con USB
El nuevo enchufe de superficie con puertos USB se impone como una solución práctica, estética y segura frente a los prolongadores convencionales. Su instalación es sencilla, su diseño resistente y su capacidad para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo lo convierten en una herramienta ideal para hogares modernos.

