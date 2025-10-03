3 de octubre de 2025 - 11:17

Decile adiós al clásico sofá cama: este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje

Un diseño práctico y moderno revoluciona el living: combina descanso inmediato y organización en un solo mueble del hogar.

Decile adiós al clásico sofá cama este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje (2)
Por Andrés Aguilera

Los sofás cama fueron durante décadas la solución más común para quienes buscaban una cama extra en el living o un departamento chico. Sin embargo, los nuevos modelos de sofá cama de apertura exprés se abren en apenas 3 segundos, sin esfuerzo, y además incluyen espacio de almacenaje oculto para guardar ropa de cama o lo que necesites.

Leé además

adios a las mesas ratonas clasicas: el nuevo invento que es tendencia para aprovechar todo el espacio

Adiós a las mesas ratonas clásicas: el nuevo invento que es tendencia para aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera
adios a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera

Cómo funciona el nuevo sistema exprés

Estos sofás cuentan con un mecanismo de apertura rápida por deslizamiento o “clic-clac”. Basta con tirar suavemente del respaldo o de la base para que el asiento se transforme en una cama completa, sin necesidad de quitar los almohadones ni mover muebles alrededor.

Decile adiós al clásico sofá cama este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje (1)

Algunos modelos del hogar incluso incorporan un sistema hidráulico que facilita el movimiento, permitiendo que cualquier persona, sin fuerza extra, pueda desplegarlo.

Almacenaje inteligente y diseño moderno

La gran diferencia frente a un sofá cama tradicional es que estos nuevos modelos aprovechan cada centímetro.

En la parte inferior incluyen bauleras ocultas para guardar sábanas, frazadas, toallas o incluso cajas organizadoras.

Esto permite no solo ganar espacio en ambientes reducidos, sino también mantener el living ordenado y libre de muebles extra.

Su diseño suele ser minimalista y multifuncional, adaptándose tanto a estilos nórdicos, industriales o clásicos modernos.

Decile adiós al clásico sofá cama este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje (1)

Ventajas frente a un sofá cama común

  • Apertura inmediata: en apenas 3 segundos se convierte en cama.

  • Mayor comodidad: colchones de espuma de alta densidad o resortes ensacados, pensados para dormir todas las noches.

  • Espacio extra: cajones o bauleras integrados que reemplazan a un mueble auxiliar.

  • Durabilidad: estructuras de acero y madera reforzada que soportan el uso diario.

  • Diseño actual: disponibles en géneros lavables, eco-cuero o tapizados antimanchas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Conservá el ajo en tu hogar con trucos fáciles y útiles para la cocina.

Cómo hacer que el ajo dure meses sin ponerse feo

Por Ignacio Alvarado
Fiat Mobi: el económico precio que presenta para octubre 2025

Fiat Mobi: el "económico" precio que presenta para octubre 2025

Por Ignacio Alvarado
listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Listo en 5 minutos: la receta para un pan de garbanzos proteico y sin harina

Por Andrés Aguilera
Aficionados a la numismática pagan 10 millones de pesos por un billete de mil.

Todos se vuelven locos por vender este billete de mil pesos que puede valer hasta 10 millones

Por Alejo Zanabria