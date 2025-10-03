Los sofás cama fueron durante décadas la solución más común para quienes buscaban una cama extra en el living o un departamento chico. Sin embargo, los nuevos modelos de sofá cama de apertura exprés se abren en apenas 3 segundos , sin esfuerzo, y además incluyen espacio de almacenaje oculto para guardar ropa de cama o lo que necesites.

Estos sofás cuentan con un mecanismo de apertura rápida por deslizamiento o “clic-clac” . Basta con tirar suavemente del respaldo o de la base para que el asiento se transforme en una cama completa, sin necesidad de quitar los almohadones ni mover muebles alrededor.

Algunos modelos del hogar incluso incorporan un sistema hidráulico que facilita el movimiento, permitiendo que cualquier persona, sin fuerza extra, pueda desplegarlo.

Decile adiós al clásico sofá cama este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje (1)

La gran diferencia frente a un sofá cama tradicional es que estos nuevos modelos aprovechan cada centímetro.

En la parte inferior incluyen bauleras ocultas para guardar sábanas, frazadas, toallas o incluso cajas organizadoras.

Esto permite no solo ganar espacio en ambientes reducidos, sino también mantener el living ordenado y libre de muebles extra.

Su diseño suele ser minimalista y multifuncional, adaptándose tanto a estilos nórdicos, industriales o clásicos modernos.

Ventajas frente a un sofá cama común