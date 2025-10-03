Los sofás cama fueron durante décadas la solución más común para quienes buscaban una cama extra en el living o un departamento chico. Sin embargo, los nuevos modelos de sofá cama de apertura exprés se abren en apenas 3 segundos, sin esfuerzo, y además incluyen espacio de almacenaje oculto para guardar ropa de cama o lo que necesites.
Cómo funciona el nuevo sistema exprés
Estos sofás cuentan con un mecanismo de apertura rápida por deslizamiento o “clic-clac”. Basta con tirar suavemente del respaldo o de la base para que el asiento se transforme en una cama completa, sin necesidad de quitar los almohadones ni mover muebles alrededor.
Decile adiós al clásico sofá cama este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje (1)
Algunos modelos del hogar incluso incorporan un sistema hidráulico que facilita el movimiento, permitiendo que cualquier persona, sin fuerza extra, pueda desplegarlo.
Almacenaje inteligente y diseño moderno
La gran diferencia frente a un sofá cama tradicional es que estos nuevos modelos aprovechan cada centímetro.
En la parte inferior incluyen bauleras ocultas para guardar sábanas, frazadas, toallas o incluso cajas organizadoras.
Esto permite no solo ganar espacio en ambientes reducidos, sino también mantener el living ordenado y libre de muebles extra.
Su diseño suele ser minimalista y multifuncional, adaptándose tanto a estilos nórdicos, industriales o clásicos modernos.
Decile adiós al clásico sofá cama este se abre en 3 segundos y también tiene espacio de almacenaje (1)
Ventajas frente a un sofá cama común
-
Apertura inmediata: en apenas 3 segundos se convierte en cama.
-
Mayor comodidad: colchones de espuma de alta densidad o resortes ensacados, pensados para dormir todas las noches.
-
Espacio extra: cajones o bauleras integrados que reemplazan a un mueble auxiliar.
-
Durabilidad: estructuras de acero y madera reforzada que soportan el uso diario.
-
Diseño actual: disponibles en géneros lavables, eco-cuero o tapizados antimanchas.