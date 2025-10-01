Adiós a las mesas ratonas clásicas: el nuevo invento que es tendencia para aprovechar todo el espacio

Las mesas ratonas multifuncionales se imponen en los hogares argentinos, con diseños que combinan estilo, practicidad y almacenamiento oculto.

En la decoración actual, cada mueble cumple más de una función: no solo importa la estética, también la optimización del espacio. Y ahí aparecen las mesas ratonas con espacio de guardado, una tendencia que reemplaza a las clásicas mesas bajas del living. Este nuevo invento está diseñado para quienes buscan ambientes modernos, ordenados y funcionales, sin renunciar al estilo.

Qué son las mesas ratonas con guardado A diferencia de las ratonas tradicionales, estas mesas cuentan con compartimentos ocultos o cajones integrados donde se pueden guardar objetos del uso diario: controles remotos, revistas, mantas, cargadores o incluso vajilla.

Muchas incorporan tableros elevables que, además de brindar guardado interno, permiten transformar la mesa en una superficie de trabajo o de comedor informal.

image Modelos populares en Argentina incluyen mesas con tapas rebatibles de melamina o madera maciza, y opciones con cajones corredizos o estantes abiertos.

Algunas marcas de diseño local también ofrecen mesas ratonas modulares, donde cada cubo funciona como baulera independiente.

image Ventajas frente a las tradicionales Aprovechamiento del espacio : ideales para livings pequeños o departamentos donde cada metro cuenta.

Orden inmediato : basta con levantar la tapa o deslizar el cajón para “esconder” todo lo que genera desorden.

Multifunción : pueden usarse como escritorio improvisado, mesa de apoyo para comer frente al televisor o superficie de juegos.

Estética moderna: su diseño minimalista encaja tanto en ambientes nórdicos como en estilos industriales. Según especialistas en interiorismo, estas mesas ayudan a crear espacios más funcionales sin sacrificar armonía visual. La clave está en elegir materiales acordes al resto del mobiliario, como madera clara para un estilo escandinavo o hierro con vidrio para un look industrial. image Qué tener en cuenta antes de elegir Material : las mesas de melamina son prácticas y económicas; las de madera natural, más resistentes y cálidas.

Mecanismo de apertura : tapas elevables con pistones hidráulicos ofrecen mayor comodidad que las simples corredizas.

Capacidad de guardado : revisar la profundidad y tamaño de los compartimentos según lo que se quiera guardar.

Mantenimiento: preferir superficies fáciles de limpiar y con acabados resistentes a manchas o líquidos.