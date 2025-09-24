Adiós a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

En el mundo de la decoración del hogar , la innovación se orienta cada vez más a piezas que combinan funcionalidad y estética . Una de las últimas tendencias son los almohadones con espacio de guardado interno , un invento que transforma un objeto clásico en una solución práctica para organizar la casa.

Se trata de almohadones de gran tamaño, con un cierre o solapa oculta que permite guardar en su interior objetos pequeños: desde mantas livianas y controles remotos hasta libros, tablets o juguetes.

Mantienen el aspecto mullido y decorativo, pero suman un compartimento discreto que libera espacio en mesas y estantes.

Según la revista Architectural Digest (2025), este tipo de piezas forman parte del movimiento “ dual living ”, que busca que cada objeto del hogar cumpla más de una función, especialmente en viviendas urbanas con menos metros cuadrados.

Los especialistas en interiorismo destacan varios beneficios de estos almohadones multifunción:

Ahorro de espacio: ideal para ambientes pequeños.

Organización discreta: objetos fuera de la vista sin perder acceso rápido.

Diseño versátil: disponibles en lino, algodón, pana y materiales sustentables.

Estilo personalizable: se pueden elegir colores y texturas que acompañen la decoración.

Además, al estar diseñados con costuras reforzadas y cierres resistentes, mantienen la comodidad al usarse como respaldo o apoyo, sin deformarse.

Cómo integrarlos en la decoración

Los almohadones con guardado pueden colocarse en:

Sofás del living: para mantener controles o frazadas a mano.

Dormitorios juveniles: ideales para guardar auriculares o cuadernos.

Espacios de lectura: permiten tener libros cerca sin ocupar mesas auxiliares.

La clave, según la decoradora argentina María Emilia Soria (2024), es combinarlos con almohadones lisos o estampados tradicionales, logrando un conjunto equilibrado entre estética y practicidad.