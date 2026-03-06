Las
fuentes para suelen acumular grasa quemada y residuos adheridos difíciles de sacar. Esa suciedad afecta higiene y rendimiento térmico. Entre las rutinas de horno aparecen soluciones simples y accesibles. Con métodos caseros se puede remover quemaduras sin esfuerzo excesivo ni productos agresivos. limpieza y mantenimiento del hogar
Bicarbonato y agua caliente para la limpieza
El bicarbonato actúa como
abrasivo suave y ayuda a desprender grasa carbonizada.
Cubrir la fuente con agua caliente afloja los
restos adheridos difíciles.
Cómo limpiar las quemaduras de una fuente para horno sin esfuerzo y de forma efectiva (3)
Agregar bicarbonato genera una reacción que facilita el
desprendimiento progresivo.
Tras reposar, la suciedad sale con esponja sin necesidad de frotar fuerte.
Este método sirve para fuentes de
vidrio, cerámica o metal. Vinagre blanco y vapor para manchas persistentes
El vinagre aporta
acidez natural que disuelve restos grasos adheridos. Al combinarlo con calor se produce un efecto vapor limpiador.
Cubrir la fuente y dejar actuar mejora la
eficacia del proceso. Luego basta pasar una esponja suave para retirar residuos restantes.
Es útil para manchas viejas que no salen con lavado común.
Cómo limpiar las quemaduras de una fuente para horno sin esfuerzo y de forma efectiva (2)
Hábitos que evitan nuevas quemaduras Remojar la fuente apenas se enfría reduce la adherencia de grasa. Evitar utensilios metálicos previene rayones y acumulación de residuos. Usar papel manteca ayuda a mantener la superficie más limpia.
La
limpieza frecuente evita acumulación y facilita el mantenimiento. Con cuidados simples, la fuente conserva brillo y prolonga su vida útil.