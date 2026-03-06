6 de marzo de 2026 - 14:30

Cómo limpiar las quemaduras de una fuente para horno sin esfuerzo y de forma efectiva

Acumulan grasa carbonizada difícil de remover. Métodos caseros de limpieza simples ayudan a quitar los restos.

Por Andrés Aguilera

Las fuentes para horno suelen acumular grasa quemada y residuos adheridos difíciles de sacar. Esa suciedad afecta higiene y rendimiento térmico. Entre las rutinas de limpieza y mantenimiento del hogar aparecen soluciones simples y accesibles. Con métodos caseros se puede remover quemaduras sin esfuerzo excesivo ni productos agresivos.

Bicarbonato y agua caliente para la limpieza

El bicarbonato actúa como abrasivo suave y ayuda a desprender grasa carbonizada.

Cubrir la fuente con agua caliente afloja los restos adheridos difíciles.

Agregar bicarbonato genera una reacción que facilita el desprendimiento progresivo.

Tras reposar, la suciedad sale con esponja sin necesidad de frotar fuerte.

Este método sirve para fuentes de vidrio, cerámica o metal.

Vinagre blanco y vapor para manchas persistentes

El vinagre aporta acidez natural que disuelve restos grasos adheridos. Al combinarlo con calor se produce un efecto vapor limpiador.

Cubrir la fuente y dejar actuar mejora la eficacia del proceso. Luego basta pasar una esponja suave para retirar residuos restantes.

Es útil para manchas viejas que no salen con lavado común.

Hábitos que evitan nuevas quemaduras

  • Remojar la fuente apenas se enfría reduce la adherencia de grasa.
  • Evitar utensilios metálicos previene rayones y acumulación de residuos.
  • Usar papel manteca ayuda a mantener la superficie más limpia.

La limpieza frecuente evita acumulación y facilita el mantenimiento. Con cuidados simples, la fuente conserva brillo y prolonga su vida útil.

