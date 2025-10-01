1 de octubre de 2025 - 09:11

Listo en 5 minutos: este pan de lentejas en sartén es ideal para tus almuerzos saludables

Las recetas de cocina saludable revelan trucos para preparar pan de lentejas rápido en sartén, nutritivo y sin harinas tradicionales.

Esta versión exprés, lista en apenas cinco minutos, se cocina en sartén y no requiere harinas refinadas. (1)
El pan de lentejas es una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan opciones más saludables en la mesa. Con proteínas vegetales y fibras, se convierte en una de esas recetas fáciles que resuelven almuerzos livianos y completos, inspirada en recetas rápidas de cocina saludable.

Ingredientes para pan de lentejas en sartén

  • 1 taza de lentejas cocidas (pueden ser rojas o comunes).

  • 1 huevo.

  • 2 cucharadas de avena instantánea.

  • 1 pizca de sal.

  • Especias a gusto (orégano, pimentón o comino).

  • 1 chorrito de aceite para la sartén.

Estos ingredientes simples aportan proteínas, fibra y sabor, logrando un pan liviano y versátil.

Recetas fáciles: paso a paso

  • Procesar las lentejas cocidas hasta formar un puré.

  • Agregar el huevo, la avena, la sal y las especias elegidas.

  • Mezclar hasta obtener una masa homogénea y espesa.

  • Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.

  • Volcar la preparación, nivelar y cocinar a fuego bajo 3 minutos de un lado.

  • Dar vuelta con cuidado y cocinar 2 minutos más hasta dorar.

El resultado es un pan suave, con sabor especiado y una textura firme que se adapta a rellenos variados.

Cocina saludable con sabor casero

Este pan de lentejas es ideal para armar sándwiches saludables con vegetales frescos, queso untable o pollo desmenuzado.

También puede servirse como base para acompañar ensaladas o sopas.

La combinación de lentejas y avena asegura un buen aporte de proteínas y fibra, perfecto para sostener la energía durante el día.

Una de esas recetas rápidas que transforman ingredientes básicos en una preparación nutritiva y deliciosa, lista en minutos.

