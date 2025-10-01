Listo en 5 minutos: este pan de lentejas en sartén es ideal para tus almuerzos saludables

El pan de lentejas es una alternativa práctica y nutritiva para quienes buscan opciones más saludables en la mesa. Con proteínas vegetales y fibras, se convierte en una de esas recetas fáciles que resuelven almuerzos livianos y completos, inspirada en recetas rápidas de cocina saludable.
Esta versión exprés, lista en apenas cinco minutos, se cocina en sartén y no requiere harinas refinadas.
Estos ingredientes simples aportan proteínas, fibra y sabor, logrando un pan liviano y versátil.
Recetas fáciles: paso a paso
Procesar las lentejas cocidas hasta formar un puré.
Agregar el huevo, la avena, la sal y las especias elegidas.
Mezclar hasta obtener una masa homogénea y espesa.
Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite.
Volcar la preparación, nivelar y cocinar a fuego bajo 3 minutos de un lado.
Dar vuelta con cuidado y cocinar 2 minutos más hasta dorar.
El resultado es un pan suave, con sabor especiado y una textura firme que se adapta a rellenos variados.
Cocina saludable con sabor casero
Este pan de lentejas es ideal para armar sándwiches saludables con vegetales frescos, queso untable o pollo desmenuzado.
También puede servirse como base para acompañar ensaladas o sopas.
La combinación de lentejas y avena asegura un buen aporte de proteínas y fibra, perfecto para sostener la energía durante el día.
Una de esas recetas rápidas que transforman ingredientes básicos en una preparación nutritiva y deliciosa, lista en minutos.