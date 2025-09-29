29 de septiembre de 2025 - 09:24

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Las recetas de cocina saludable enseñan trucos para un pan de avena rápido, con proteínas y listo en sartén.

Por Andrés Aguilera

El pan de avena es una de las opciones preferidas en desayunos saludables. Esta versión exprés, lista en solo cinco minutos, se prepara en sartén y aporta proteínas gracias al huevo y la avena. Se trata de una alternativa práctica y nutritiva, inspirada en recetas rápidas para el día a día.

Ingredientes para pan de avena proteico en sartén

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de avena instantánea.

  • 2 cucharadas de yogur natural o queso crema.

  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 pizca de sal.

Estos ingredientes aportan fibra, proteínas y energía, logrando un pan saludable y esponjoso.

image

Recetas fáciles: paso a paso en sartén

  • Batir el huevo en un bol pequeño hasta que quede espumoso.

  • Incorporar el yogur natural (o queso crema) y mezclar bien.

  • Añadir la avena, la sal y el polvo de hornear, formando una masa homogénea.

  • Calentar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o spray vegetal.

  • Verter la preparación y cocinar a fuego bajo durante 3 minutos de un lado.

  • Dar vuelta con cuidado y cocinar 2 minutos más hasta dorar.

El resultado es un pan suave, dorado y húmedo, ideal para untar con dulce de leche, queso o frutas.

Cocina práctica para un desayuno completo

Este pan de avena es ideal para arrancar el día con energía. Aporta proteínas de calidad, fibra y saciedad, convirtiéndose en una opción ligera y nutritiva.

Se pueden sumar semillas de chía o lino a la mezcla para más textura, o preparar una versión dulce agregando canela y edulcorante en polvo. Una de esas recetas simples que demuestran que comer saludable también puede ser rápido y sabroso.

