El pan de avena es una de las opciones preferidas en desayunos saludables. Esta versión exprés, lista en solo cinco minutos, se prepara en sartén y aporta proteínas gracias al huevo y la avena. Se trata de una alternativa práctica y nutritiva, inspirada en recetas rápidas para el día a día .

Estos ingredientes aportan fibra, proteínas y energía, logrando un pan saludable y esponjoso.

Dar vuelta con cuidado y cocinar 2 minutos más hasta dorar.

Verter la preparación y cocinar a fuego bajo durante 3 minutos de un lado.

Calentar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite o spray vegetal.

Añadir la avena, la sal y el polvo de hornear, formando una masa homogénea.

Batir el huevo en un bol pequeño hasta que quede espumoso.

El resultado es un pan suave, dorado y húmedo, ideal para untar con dulce de leche, queso o frutas.

Listo en 5 minutos este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Cocina práctica para un desayuno completo

Este pan de avena es ideal para arrancar el día con energía. Aporta proteínas de calidad, fibra y saciedad, convirtiéndose en una opción ligera y nutritiva.

Se pueden sumar semillas de chía o lino a la mezcla para más textura, o preparar una versión dulce agregando canela y edulcorante en polvo. Una de esas recetas simples que demuestran que comer saludable también puede ser rápido y sabroso.