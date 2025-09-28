Sin harina: cómo hacer un delicioso arrollado fresco, saludable y primaveral para compartir

Este arrollado es una excelente opción para variar el menú de todos los días porque es fácil, rendidor y se adapta a los gustos de toda la familia.

En la cocina argentina existen recetas clásicas que siempre vuelven a la mesa como el arrollado, esa preparación versátil que puede aparecer tanto en un almuerzo familiar como en una mesa de fiesta. Lo que lo hace tan tentador es su practicidad con un relleno sabroso, se logra un plato que rinde, económico y que se puede personalizar a gusto.

Una opción que no podés dejar de probar es el arrollado saludable, preparado con vegetales rallados y sin harinas que se puede rellenar con ingredientes frescos y livianos, como queso crema, jamón y hojas verdes, pero podés adaptarlo según lo que tengas en la heladera.

Este arrollado es ideal para quienes buscan opciones más ligeras, sin resignar sabor ni saciedad. Podés comerlo tibio o frío, por lo que también es perfecto para llevar en la vianda del trabajo, preparar como entrada en una reunión o resolver una cena liviana en casa.

Además, es una receta que se prepara con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, lo que la convierte en un comodín para cualquier día de la semana. El resultado es un plato nutritivo, colorido y muy tentador.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FoodMakers Recetas (@foodmakersrecetas) Ingredientes para esta preparación Para la base: 2 zanahorias grandes ralladas

2 papas medianas ralladas

2 a 3 huevos

50 g de queso rallado

Sal y pimienta al gusto

Para el relleno: 3 huevos duros picados y machacados

3 cucharadas de queso crema

100 g de jamón picado

Sal y pimienta al gusto

Rúcula o espinacas (opcional)

Lonchas de queso (opcional) El paso a paso para hacer un arrollado primaveral Rallar las zanahorias y las papas. Colocarlas en un bowl junto con los huevos, el queso rallado, sal y pimienta. Si la mezcla queda muy seca, sumar un huevo extra hasta que tome consistencia homogénea. Forrar una bandeja de horno con papel manteca y enaceitar ligeramente. Extender la preparación de manera uniforme, formando un rectángulo. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 25 minutos, hasta que esté firme y apenas dorada. En un bol, mezclar los huevos duros picados con el queso crema, el jamón, sal y pimienta. Reservar. Una vez que la base esté cocida, dejarla entibiar unos minutos y retirarla con cuidado del papel. Untar con el relleno, sumar hojas verdes y lonchas de queso si se desea. Con la ayuda del papel manteca, enrollar la base sobre sí misma con cuidado. Volver a llevar al horno unos minutos para que tome color y quede bien firme. Dejar reposar unos minutos antes de cortar. Se puede comer tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca.