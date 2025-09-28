Sin harina: cómo hacer un delicioso arrollado fresco, saludable y primaveral para compartir

En la cocina argentina existen recetas clásicas que siempre vuelven a la mesa como el arrollado, esa preparación versátil que puede aparecer tanto en un almuerzo familiar como en una mesa de fiesta. Lo que lo hace tan tentador es su practicidad con un relleno sabroso, se logra un plato que rinde, económico y que se puede personalizar a gusto.
Una opción que no podés dejar de probar es el arrollado saludable, preparado con vegetales rallados y sin harinas que se puede rellenar con ingredientes frescos y livianos, como queso crema, jamón y hojas verdes, pero podés adaptarlo según lo que tengas en la heladera.
Este arrollado es ideal para quienes buscan opciones más ligeras, sin resignar sabor ni saciedad. Podés comerlo tibio o frío, por lo que también es perfecto para llevar en la vianda del trabajo, preparar como entrada en una reunión o resolver una cena liviana en casa.
Además, es una receta que se prepara con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, lo que la convierte en un comodín para cualquier día de la semana. El resultado es un plato nutritivo, colorido y muy tentador.