28 de septiembre de 2025 - 10:20

Sin harina: cómo hacer un delicioso arrollado fresco, saludable y primaveral para compartir

Este arrollado es una excelente opción para variar el menú de todos los días porque es fácil, rendidor y se adapta a los gustos de toda la familia.

arrollado primavera
Por Daniela Leiva

En la cocina argentina existen recetas clásicas que siempre vuelven a la mesa como el arrollado, esa preparación versátil que puede aparecer tanto en un almuerzo familiar como en una mesa de fiesta. Lo que lo hace tan tentador es su practicidad con un relleno sabroso, se logra un plato que rinde, económico y que se puede personalizar a gusto.

Leé además

Esta receta es ideal para quienes buscan opciones caseras más saludables con un resultado irresistible.

Cómo hacer un pan de zanahoria sin gluten: receta en solo 3 pasos y sin horno

Por Lucas Vasquez
listo en 5 minutos: como hacer pan de banana saludable y sin azucar en sarten

Listo en 5 minutos: cómo hacer pan de banana saludable y sin azúcar en sartén

Por Andrés Aguilera

Una opción que no podés dejar de probar es el arrollado saludable, preparado con vegetales rallados y sin harinas que se puede rellenar con ingredientes frescos y livianos, como queso crema, jamón y hojas verdes, pero podés adaptarlo según lo que tengas en la heladera.

Este arrollado es ideal para quienes buscan opciones más ligeras, sin resignar sabor ni saciedad. Podés comerlo tibio o frío, por lo que también es perfecto para llevar en la vianda del trabajo, preparar como entrada en una reunión o resolver una cena liviana en casa.

Además, es una receta que se prepara con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, lo que la convierte en un comodín para cualquier día de la semana. El resultado es un plato nutritivo, colorido y muy tentador.

Para el relleno:

  • 3 huevos duros picados y machacados
  • 3 cucharadas de queso crema
  • 100 g de jamón picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Rúcula o espinacas (opcional)
  • Lonchas de queso (opcional)

El paso a paso para hacer un arrollado primaveral

  1. Rallar las zanahorias y las papas. Colocarlas en un bowl junto con los huevos, el queso rallado, sal y pimienta. Si la mezcla queda muy seca, sumar un huevo extra hasta que tome consistencia homogénea.
  2. Forrar una bandeja de horno con papel manteca y enaceitar ligeramente. Extender la preparación de manera uniforme, formando un rectángulo. Llevar al horno precalentado a 180 °C durante unos 25 minutos, hasta que esté firme y apenas dorada.
  3. En un bol, mezclar los huevos duros picados con el queso crema, el jamón, sal y pimienta. Reservar.
  4. Una vez que la base esté cocida, dejarla entibiar unos minutos y retirarla con cuidado del papel. Untar con el relleno, sumar hojas verdes y lonchas de queso si se desea.
  5. Con la ayuda del papel manteca, enrollar la base sobre sí misma con cuidado. Volver a llevar al horno unos minutos para que tome color y quede bien firme.
  6. Dejar reposar unos minutos antes de cortar. Se puede comer tibio o frío, acompañado de una ensalada fresca.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta dulce es ideal para aquellos que quieren comer rico y saludable.

La receta de una chocotorta saludable que se puede llevar al gimnasio: sin harina, ni azúcar

Por Alejo Zanabria
almuerzo o cena rapido y saludable: como hacer un budin de acelga y pollo sin harina

Almuerzo o cena rápido y saludable: cómo hacer un budín de acelga y pollo sin harina

Por Daniela Leiva
Esta especie de ritual es un movimiento que solo requiere confianza y constancia en su repetición y solo se realiza entrando el mes de octubre.

Dónde hay que poner canela para atraer abundancia en octubre, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Este método no reemplaza el control profesional en casos de infestaciones graves pero sí puede ayudar a reducir la presencia.

Aleje las ratas de casa definitivamente con una simple mezcla al rociar el piso

Por Redacción