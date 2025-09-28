Dónde hay que poner canela para atraer abundancia en octubre, según el Feng Shui

El comienzo del mes de octubre representa un nuevo ciclo de energía y muchos buscan atraer vibraciones positivas con pequeños rituales . Entre ellos, uno de los más difundidos es el uso de la canela que, aplicada en un espacio específico dentro de casa , se asocia con la abundancia y la protección del espacio según la práctica del Feng Shui .

Este gesto , simple pero cargado de simbolismo, solo necesita un ingrediente como la canela sin grandes preparativos. El secreto está en esparcir la canela en polvo de una manera específica para que, según la tradición, su energía se expanda hacia el interior de la casa. Octubre se considera un mes propicio para iniciar nuevos proyectos y este ritual busca potenciar esas oportunidades .

La canela ha sido valorada desde tiempos antiguos no solo como especia sino también como símbolo de protección y prosperidad.

Esta especie de ritual es un movimiento que solo requiere confianza y constancia en su repetición y solo se realiza entrando el mes de octubre.

Su olor característico, además, impregna el ambiente y genera una atmósfera agradable que acompaña la idea de renovación al iniciar un mes como octubre que culturalmente está vinculado a cambios de estación y preparación para nuevas metas.

Cómo aplicar el ritual de canela en octubre para potenciar resultados

El inicio de octubre se percibe como un momento ideal para reforzar intenciones debido a que representa la transición hacia los últimos meses del año.

Para realizar el ritual correctamente se recomienda hacerlo días previos o el primer día del mes pero siempre por la mañana .

o el del mes pero siempre . Para que haga efecto solo debemos colocarnos frente a la puerta principal del hogar con una pequeña cantidad de canela en polvo.

principal del hogar con una pequeña cantidad de canela en polvo. La manera tradicional es sostener la canela en la palma de la mano y soplarla en dirección al interior de la casa. Aunque algunos también prefieren esparcirla en el suelo cerca del umbral para que actúe como barrera simbólica contra energías negativas.

y soplarla en dirección al interior de la casa. Aunque algunos también prefieren esparcirla en el cerca del umbral para que actúe como barrera simbólica contra energías negativas. Pero en este método, lo importante es mantener la intención clara de atraer prosperidad y dejar que el aroma se extienda en el ambiente.

El Feng Shui sugiere además mantener el área de la entrada limpia y ordenada ya que el desorden puede bloquear el flujo de energía positiva. Por eso combinar la práctica de espolvorear canela con una limpieza previa del espacio amplifica el efecto simbólico.

El ritual de canela al inicio de octubre es una tradición popular de la filosofía milenaria china que mezcla simbolismo y costumbre. Espolvorear canela en la entrada del hogar representa abrir la puerta a la prosperidad y la buena suerte.