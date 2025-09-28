28 de septiembre de 2025 - 11:39

Dónde hay que poner canela para atraer abundancia en octubre, según el Feng Shui

Un gesto sencillo con canela es un ritual muy practicado al comenzar el mes de octubre. Según el Feng Shui, atrae prosperidad y armonía.

Esta especie de ritual es un movimiento que solo requiere confianza y constancia en su repetición y solo se realiza entrando el mes de octubre.

Por Lucas Vasquez

El comienzo del mes de octubre representa un nuevo ciclo de energía y muchos buscan atraer vibraciones positivas con pequeños rituales. Entre ellos, uno de los más difundidos es el uso de la canela que, aplicada en un espacio específico dentro de casa, se asocia con la abundancia y la protección del espacio según la práctica del Feng Shui.

Este gesto, simple pero cargado de simbolismo, solo necesita un ingrediente como la canela sin grandes preparativos. El secreto está en esparcir la canela en polvo de una manera específica para que, según la tradición, su energía se expanda hacia el interior de la casa. Octubre se considera un mes propicio para iniciar nuevos proyectos y este ritual busca potenciar esas oportunidades.

canela para el feng shui
Dónde espolvorear canela como método de abundancia, según el Feng Shui

La canela ha sido valorada desde tiempos antiguos no solo como especia sino también como símbolo de protección y prosperidad.

  • Dentro del Feng Shui se interpreta que su aroma y sus partículas ayudan a atraer energías positivas vinculadas con el dinero y la buena suerte.
  • Por eso, la práctica indica que días previos al inicio del mes de octubre debemos espolvorear canela en la entrada de la casa como hábito popular para renovar la vibración del hogar.
  • El ritual es sencillo y solo consiste en tomar un poco de canela en polvo con la mano derecha y soplarla suavemente hacia la puerta principal desde afuera hacia adentro.
  • Este simple gesto se realiza visualizando abundancia y bienestar entrando al hogar. La tradición indica que mientras se hace este movimiento conviene pensar en frases positivas como “la prosperidad entra en mi casa” o “la suerte me acompaña”.
  • Más allá de la espiritualidad, este acto también puede relacionarse con la creación de una rutina de confianza que refuerza la sensación de control y apertura a nuevas oportunidades.

Su olor característico, además, impregna el ambiente y genera una atmósfera agradable que acompaña la idea de renovación al iniciar un mes como octubre que culturalmente está vinculado a cambios de estación y preparación para nuevas metas.

canela para el feng shui
Cómo aplicar el ritual de canela en octubre para potenciar resultados

El inicio de octubre se percibe como un momento ideal para reforzar intenciones debido a que representa la transición hacia los últimos meses del año.

  • Para realizar el ritual correctamente se recomienda hacerlo días previos o el primer día del mes pero siempre por la mañana.
  • Para que haga efecto solo debemos colocarnos frente a la puerta principal del hogar con una pequeña cantidad de canela en polvo.
  • La manera tradicional es sostener la canela en la palma de la mano y soplarla en dirección al interior de la casa. Aunque algunos también prefieren esparcirla en el suelo cerca del umbral para que actúe como barrera simbólica contra energías negativas.
  • Pero en este método, lo importante es mantener la intención clara de atraer prosperidad y dejar que el aroma se extienda en el ambiente.

El Feng Shui sugiere además mantener el área de la entrada limpia y ordenada ya que el desorden puede bloquear el flujo de energía positiva. Por eso combinar la práctica de espolvorear canela con una limpieza previa del espacio amplifica el efecto simbólico.

canela para el feng shui
El ritual de canela al inicio de octubre es una tradición popular de la filosofía milenaria china que mezcla simbolismo y costumbre. Espolvorear canela en la entrada del hogar representa abrir la puerta a la prosperidad y la buena suerte.

