Aumento en PUAM y PNC de ANSES: cuánto cobran los beneficiarios en octubre

ANSES confirmó un aumento en las PNC y la PUAM en octubre, con actualización por inflación y un bono extra de $70.000 para los beneficiarios.

Los titulares de PUAM y PNC cobrarán con aumento y un refuerzo adicional en octubre.

En octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento en las Pensiones No Contributivas (PNC) y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La suba se calcula según la fórmula de actualización que toma en cuenta la variación de la inflación.

Además del incremento en los haberes, los beneficiarios de estas prestaciones recibirán un bono extraordinario de $70.000 que se sumará al monto mensual correspondiente, impactando directamente en el ingreso final de cada titular.

De cuánto será el aumento de las PNC y PUAM de ANSES

Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que arrojó una variación de 1,88%, ANSES confirmó el aumento de octubre. El ajuste impactará tanto en las PNC como en la PUAM y estará acompañado por un bono adicional.

Pensiones No Contributivas.jpg
El bono de $70.000 impactar&aacute; en jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales.

Los nuevos valores serán los siguientes:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,71 de haber más bono de $70.000, lo que totaliza $331.038,71.

  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $228.408,87 más bono de $70.000, alcanzando $298.408,87.

  • PNC madre de siete hijos: $326.298,38 más bono de $70.000, llegando a $396.298,38.

  • Jubilación mínima: $326.298,38 más bono de $70.000, totalizando $396.298,38.

  • Jubilación máxima: $2.195.679,22.

De esta forma, el organismo previsional busca sostener el poder de compra de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales frente a la suba de precios que se registra mes a mes.

ANSES: calendario de pagos en octubre para PNC y PUAM

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el cronograma de pagos para octubre, que se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 8 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 9 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 9 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)

Pesos, billetes.jpg
ANSES public&oacute; el calendario de pagos seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo (incluye PUAM):

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre (sujeto a modificación por feriado)

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

