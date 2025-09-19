19 de septiembre de 2025 - 12:36

ANSES confirmó el aumento de la jubilación mínima: cuánto recibirás en octubre

ANSES confirmó el aumento de la jubilación mínima en octubre 2025. Con bono congelado, los haberes subirán por debajo del IPC oficial.

El calendario de cobro de ANSES se modificará por el feriado trasladado al viernes 10.

La jubilación mínima en octubre de 2025 aumentará de $320.277,17 a $326.266,35, según confirmó la ANSES. El ajuste de 1,87% se calcula sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto y también impacta en pensiones y asignaciones familiares.

El bono de $70.000 para jubilados y pensionados seguirá congelado por el Decreto 613/2025, por lo que el cobro real de los haberes será inferior al aumento del IPC. Además, el calendario de pagos se modificará por el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10.

La jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.266,35 en octubre.

Suba de prestaciones de ANSES para octubre

En octubre la jubilación mínima pasará de $320.277,17 a $326.266,35, con una diferencia de $5.989,18. Con el bono, el total alcanza los $396.266,35, representando un aumento real del 1,53%.

Los otros aumentos para octubre serán:

  • Jubilación máxima: de $2.155.162,17 a $2.195.463,70; diferencia: $40.301,53.

  • PUAM: de $256.221,74 a $261.013,09; con bono, total de $331.013,09. Aumento real: 1,47%.

  • PNC por discapacidad y vejez: de $224.194,02 a $228.386,45; con bono, total de $298.386,45. Aumento real: 1,43%.

  • PNC para madres de 7 hijos: de $320.277,17 a $326.266,35; con bono, total de $396.266,35. Aumento real: 1,53%.

El bono de $70.000 es para acompañar a aquellos jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo y no cuentan con ningún otro tipo de ingreso extra.

Calendario de pago de ANSES en octubre

La ANSES aclaró que el traslado del feriado al viernes 10 obliga a modificar el calendario de pagos previsto en la Resolución 1091/2024, por lo que los jubilados deberán revisar las nuevas fechas de cobro. El calendario publicado hasta ahora queda así:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).

El bono de $70.000 para jubilados seguirá congelado por Decreto 613/2025.

Jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (podría cambiar por el feriado).

  • DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

