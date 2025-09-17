Refuerzo de Anses: cómo acceder a los $400.000 por adopción

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) anunció que en septiembre de 2025 se realizará un pago extraordinario por un monto de $401.004,96.

La medida forma parte de la Ley de Movilidad , que dispuso un aumento del 1,9% en las asignaciones familiares especiales. Si bien no es tan conocida como la AUH, la Tarjeta Alimentar o los créditos de ANSES, esta prestación representa un apoyo fundamental para las familias que comienzan una nueva etapa con la adopción de un niño o niña.

La APU no se cobra todos los meses, sino por única vez ante hechos familiares específicos:

El monto asignado por adopción casi sextuplica al destinado por nacimiento o matrimonio. Esta diferencia responde a los mayores gastos vinculados al cuidado, integración y tramitación legal de la adopción.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Este pago extraordinario está destinado a varios sectores:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas habilitados

Personas que reciben ingresos por ART

Trabajadores rurales y temporarios

Jubilados y pensionados del sistema SIPA

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo

El requisito principal e indispensable es contar con una sentencia judicial firme de adopción.

Además, se establecen topes de ingresos: hasta $2.183.438 por persona y $4.556.714 por grupo familiar.

Cómo se solicita el refuerzo

El trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES o en línea, a través del portal Mi ANSES, con CUIL y clave personal. Los pasos son los siguientes:

Reunir la documentación requerida: DNI del o los adoptantes y del menor, sentencia judicial de adopción y partida de nacimiento actualizada.

Acceder a Mi ANSES o solicitar un turno presencial.

Completar el formulario de la Asignación por Adopción (APU).

Presentar la solicitud dentro de los 2 meses y hasta 2 años posteriores a la sentencia judicial.

Hacer el seguimiento del trámite en línea.

Una vez aprobado, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada, dentro de un plazo estimado de 30 a 60 días hábiles.