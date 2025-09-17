Refuerzo de Anses: cómo acceder a los $400.000 por adopción

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en septiembre de 2025 se realizará un pago extraordinario por un monto de $401.004,96.
Se trata de la Asignación de Pago Único (APU), un beneficio que se entrega por única vez con el objetivo de acompañar y mitigar los altos costos que conlleva incorporar un nuevo integrante a la familia a través de la adopción.
La medida forma parte de la Ley de Movilidad, que dispuso un aumento del 1,9% en las asignaciones familiares especiales. Si bien no es tan conocida como la AUH, la Tarjeta Alimentar o los créditos de ANSES, esta prestación representa un apoyo fundamental para las familias que comienzan una nueva etapa con la adopción de un niño o niña.
La APU no se cobra todos los meses, sino por única vez ante hechos familiares específicos:
El monto asignado por adopción casi sextuplica al destinado por nacimiento o matrimonio. Esta diferencia responde a los mayores gastos vinculados al cuidado, integración y tramitación legal de la adopción.
Este pago extraordinario está destinado a varios sectores:
El requisito principal e indispensable es contar con una sentencia judicial firme de adopción.
Además, se establecen topes de ingresos: hasta $2.183.438 por persona y $4.556.714 por grupo familiar.
El trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES o en línea, a través del portal Mi ANSES, con CUIL y clave personal. Los pasos son los siguientes:
Una vez aprobado, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada, dentro de un plazo estimado de 30 a 60 días hábiles.