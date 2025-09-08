Pensiones No Contributivas canceladas: quiénes cobran en septiembre y cuál es el monto

La ANSES confirmó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez recibirán un aumento en el cobro de septiembre 2025. La suba será del 1,9% según la fórmula de movilidad vigente, tomando como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

En paralelo, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un bono de 70 mil pesos. Con este aumento, las PNC llegarán a un monto de 294.194,02 pesos, mientras que la jubilación mínima alcanzará los 390.277,17 pesos, incluyendo el bono.

El incremento de septiembre 2025 para las Pensiones No Contributivas se aplicará sobre los haberes por Invalidez y Vejez. Según la ANSES: “Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual”.

El monto final de las PNC será de 294.194,02 pesos , compuesto por 224.194,02 pesos del haber con aumento más un bono de 70 mil pesos. Los pagos se harán conforme al calendario de DNI.

Además de frenar nuevas bajas a beneficiarios de Pensiones No Contributivas , trascendió que se revisarán las suspensiones ya efectuadas. Se trata de más de 120.000 beneficiarios de Anses que habían sido dados de baja en el marco de auditorías.

Los beneficiarios cobrarán desde el 8 de septiembre según la terminación de su DNI.

Conforme a lo trascendido, muchas suspensiones se debieron a la inasistencia a las auditorías, lo que, según denuncias, se debió a que no llegaron las citaciones. Además, Andis indicó que varias bajas estuvieron vinculadas a supuestas irregularidades en la documentación presentada por los beneficiarios.

El objetivo ahora es volver a analizar esas decisiones para determinar si corresponde la restitución de las PNC o la confirmación de las bajas. Hasta el momento, Andis no emitió ningún comunicado oficial sobre la suspensión de las bajas ni sobre la revisión de los casos ya afectados.

Se recomienda que los titulares que recibieron una citación para presentarse en auditoría concurran igualmente, ya que las notificaciones mantienen validez hasta que exista una resolución formal.

Calendario y beneficiarios de las PNC

El pago de las Pensiones No Contributivas comenzará el 8 de septiembre y seguirá según terminación de DNI:

0 y 1: 8 de septiembre

2 y 3: 9 de septiembre

4 y 5: 10 de septiembre

6 y 7: 11 de septiembre

8 y 9: 12 de septiembre

Estas pensiones están destinadas a grupos vulnerables. Actualmente existen cuatro tipos: PNC por Invalidez, para Madre de 7 hijos, por Vejez y para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). En total, benefician a alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales un millón son pensiones por invalidez. Este sistema garantiza un ingreso mínimo a quienes más lo necesitan y asegura acompañamiento económico en sectores de alta vulnerabilidad.