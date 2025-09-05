Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $3.000.000 a 30 días en Banco Nación

-
Banco Santander Argentina: 38% → ganancia de $95.000, total $3.095.000.
Banco Galicia: 44% → ganancia de $110.000, total $3.110.000.
Banco Provincia: 45% → ganancia de $112.500, total $3.112.500.
Banco BBVA: 45% → ganancia de $112.500, total $3.112.500.
Banco Macro: 47% → ganancia de $117.500, total $3.117.500.
Banco Credicoop: 47% → ganancia de $117.500, total $3.117.500.
ICBC (Argentina): 47,7% → ganancia de $119.250, total $3.119.250.
Banco Ciudad: 41% → ganancia de $102.500, total $3.102.500.
Banco Bica: 54% → ganancia de $135.000, total $3.135.000.
Banco CMF: 55% → ganancia de $137.500, total $3.137.500.
Banco Comafi: 47% → ganancia de $117.500, total $3.117.500.
Banco de Corrientes: 54% → ganancia de $135.000, total $3.135.000.
Banco de Formosa: 32% → ganancia de $80.000, total $3.080.000.
Banco de Córdoba: 52% → ganancia de $130.000, total $3.130.000.
Banco del Chubut: 42,5% → ganancia de $106.250, total $3.106.250.
Banco del Sol: 51% → ganancia de $127.500, total $3.127.500.
Banco Dino: 45% → ganancia de $112.500, total $3.112.500.
Banco Hipotecario: hasta 52,5% → ganancia de $131.250, total $3.131.250.
Banco Julio: 42% → ganancia de $105.000, total $3.105.000.
Banco Mariva: hasta 54% → ganancia de $135.000, total $3.135.000.
Banco Masventas: 30% → ganancia de $75.000, total $3.075.000.
Banco Meridian: 54,25% → ganancia de $135.625, total $3.135.625.
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54% → ganancia de $135.000, total $3.135.000.
Banco VOII: 54% → ganancia de $135.000, total $3.135.000.
BiBank: 42% → ganancia de $105.000, total $3.105.000.
Crédito Regional Cía. Financiera: 54% → ganancia de $135.000, total $3.135.000.
REBA Compañía Financiera: 55% → ganancia de $137.500, total $3.137.500.